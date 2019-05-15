جديد ظاهرة احتراق سيارات "تسلا" الكهربائية في الصين

قالت صحيفة "أبل ديلي"، إن النيران اندلعت في سيارة كهربائية من إنتاج شركة "تسلا"، في ساحة لانتظار السيارات في مركز تجاري بهونغ كونغ، لكن لم يصب أي شخص في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وذكرت الصحيفة الثلاثاء، أن النيران اشتعلت في السيارة الكهربائية بعد 30 دقيقة من توقفها في حي سان بو كونغ بالمدينة.

وشوهدت ثلاثة انفجارات في لقطات بثها تلفزيون الصين المركزي.

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واستغرق رجال الإطفاء 45 دقيقة في إخماد ألسنة اللهب.

وذكرت الصحيفة أن السيارة من طراز "إس.85.كيه.دبليو.إتش"، وأحجمت شركة "تسلا" عن التعقيب على طلب من رويترز للحصول على تعليق، كما لم يتسن للوكالة الاتصال بمالك السيارة أو الحصول على اللقطات التي بثها تلفزيون الصين المركزي.

وأبلغت إدارة مكافحة الحرائق في هونغ كونغ رويترز أيضا، أن سيارة اشتعلت فيها النيران يوم الأحد، لكنها لم تذكر تفاصيل، وتحقق السلطات في السبب وراء الحريق.

جاء الحادث بعد ثلاثة أسابيع من قول شركة "تسلا" إنها أرسلت فريقا للتحقيق في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، يظهر سيارة متوقفة من طراز "تسلا إس" تنفجر في مدينة شنغهاي.

وقالت الشركة إن السيارات الكهربائية أقل عرضة بنحو عشر مرات للحرائق من السيارات التي تعمل بالبنزين. واشتعلت النيران فيما لا يقل عن 14 سيارة من إنتاج "تسلا" منذ عام 2013، معظمها بعد حوادث تصادم.