بعد ثغرة واتساب.. هكذا تفحص هاتفك بحثا عن التطبيقات الضارة

سمحت الثغرة الأمنية المُكتشفة مؤخرًا في تطبيق واتساب للقراصنة بتثبيت برامج التجسس عن بُعد، على أجهزة أندرويد، وآي أو إس المتأثرة، حتى دون معرفة المستخدم، ولكن منصة واتساب قامت بالفعل بإصلاح الخلل، سواء على الخادم الخاص بها، أو من خلال تحديث التطبيق.

اكتشفت منصة واتساب – المملوكة لشركة فيسبوك – الثغرة مطلع شهر مايو/أيار الجاري، وأوضحت خلال الأسبوع الجاري أنها أجرت التغييرات المطلوبة على بنيتها التحتية لعلاج هذه الثغرة، كما حثت مستخدمي التطبيق على الترقية إلى أحدث إصدار، بالإضافة إلى تحديث نظام تشغيل الهاتف، وذلك بهدف الحماية من الاختراقات المحتملة، ومنع وصول القراصنة إلى المعلومات المخزنة، على الأجهزة المحمولة.

تعتبر هذه الثغرة؛ بمثابة تذكير بأهمية التحقق من خلو جهازك من أي تطبيقات ضارة، خاصة وأن التقارير قد أشارت إلى وجود عدد غير معروف من القراصنة قاموا باستغلال هذه الثغرة، في تثبيت برامج تجسس عالية الجودة، كتلك التي تُباع عادةً للحكومات.

تفحص خدمة غوغل Play Protect ما يصل إلى 50 مليار تطبيق يوميًا في محاولة لتحديد وإزالة أي تطبيقات ضارة، وعندما أطلقت جوجل خدمة Play Protect لأول مرة، كانت مخصصة فقط لفحص التطبيقات المثبتة من متجر غوغل بلاي. ولكن الآن؛ يمكنك من خلال هذه الخدمة إجراء مسح لكل تطبيق مُثبت على جهازك، بغض النظر عن مصدره.

تساعدك خدمة Play Protec في الحفاظ على أمان جهازك، وسلامته، من خلال القيام بما يلي:

• تُجري الخدمة فحص أمان على التطبيقات قبل تنزيلها من متجر غوغل بلاي.

• تفحص الخدمة جهازك بحثًا عن أي تطبيقات قمت بتثبيتها من مصادر أخرى، ويُحتمل أن تكون ضارة.

• تُرسِل الخدمة تحذيرًا عند العثور على أي تطبيقات يُحتمل أن تكون ضارة، وفي بعض الأحيان تعمل الخدمة على إيقاف التطبيق لمنع تشغيله حتى تلغي تثبيته من جهازك.