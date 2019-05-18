غوغل "تحمي" الخصوصية.. وتتعقب مشترياتك

اكتشف موقع "سي إن بي سي" الأميركي أن شركة غوغل تحتفظ بقائمة لجميع المشتريات التي يجريها المستخدمون عبر الإنترنت، ما دام المستخدم يستعمل عنوان البريد الإلكتروني الخاص به على جيميل في إتمام عمليات الشراء.

ووجد الموقع أنه يمكن لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل الوصول إلى قائمة بجميع المشتريات التي أجروها على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي تلك الصفحة تقول الشركة: "يمكن فقط رؤية مشترياتك"، مع التأكيد على الخصوصية بالقول إن "غوغل تحمي خصوصيتك وأمنك".

ومع أن غوغل تذكر في تلك الصفحة أنه يمكن حذف عمليات الشراء بثلاث خطوات فقط، إلا أن الأمر يستغرق أكثر من ذلك. وتتضمن تلك الصفحة معلومات توضح ما إذا كانت عملية الشراء موجودة في حساب جيميل، حيث يمكن رؤية الرسالة التي تضمنت معلومات الشراء، وبحذف تلك الرسالة تُحذف عملية الشراء من السجل.

وأوضحت غوغل أنها تتعقب عمليات الشراء عن طريق الطلبات المقدمة باستخدام خدماتها الأخرى، مثل غوغل إكسبرس، ومتجر غوغل بلاي، بالإضافة إلى مساعدها الرقمي Google Assistant.

وقال متحدث باسم غوغل إن الصفحة تهدف إلى مساعدة المستخدمين على عرض وتتبع مشترياتهم وحجوزاتهم واشتراكاتهم. لافتاً في بيان الجمعة: "لا نستخدم أي معلومات من رسائلك على جيميل لعرض الإعلانات، ويشمل ذلك إيصالات البريد الإلكتروني والتأكيدات التي تظهر على صفحة الشراء".

يُشار إلى أن غوغل سعت في الآونة الأخيرة إلى تعزيز حضورها في مجال التسوق الإلكتروني، إذ أعلنت قبل أيام عن إحداث تغييرات على خدمة التسوق Google Shopping، كما أعلنت أنها سوف تبدأ في وقت لاحق من العام الحالي، عرض الإعلانات على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث التابع لها، على الهواتف الذكية.