فيسبوك تلغي 3 مليارات حساب وهمي.. لكن كم تبقى؟

أعلنت شركة فيسبوك أنها تمكنت من إلغاء أكثر من ثلاثة مليارات حساب وهمي خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين أول وحتى مارس/ آذار، ما يعادل ضعف عدد الحسابات الوهمية التي ألغيت خلال الشهور الستة السابقة لهذه الفترة.

لكن ما لا يقوله التقرير الصادر عن فيسبوك، اليوم الخميس، هو عدد الحسابات الوهمية التي لم يتمكن من إلغائها.

زيادة الأعداد تعكس حجم التحدي الذي يواجه موقع التواصل الاجتماعي العملاق في إلغاء الحسابات التي تنتجها أجهزة الحاسب الآلي لنشر رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها أو أنباء مزيفة أو أي مواد أخرى مخالفة.

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وكما تتحسن أدوات تعقب فيسبوك، كذلك تزداد جهود أولئك الذين يصنعون تلك الحسابات الوهمية.

قالت شركة فيسبوك إن معظم الحسابات الوهمية تحجب "في غضون دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد ويبلغ الشركة عنها.

ويبلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك النشطين شهريا 2,4 مليار مستخدم.

ومعظم الحسابات الوهمية لا تظهر في هذا الإحصاء، ورغم ذلك تقدر الشركة أن 5% من حساباتها الشهرية النشطة وهمية.