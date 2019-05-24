ويكيبيديا تشتكي تركيا إلى المحكمة الأوروبية لرفع الحجب

رفعت مؤسسة ويكيميديا Wikimedia ، التي تدير الموسوعة الإلكترونية، ويكبيديا، قضية ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول حظرها موقع الموسوعة الشهيرة.

وطالبت المنظمة، التي تدير دائرة معارف، ويكيبيديا، بإنهاء الحجب المستمر الذي تفرضه أنقرة على موقعها منذ عامين.

واضطرت المنظمة إلى رفع تلك الدعوى، كما ذكرت، مطالبة برفع الحظر، بعد فشل محاولات لرفعه عبر محاكم محلية في تركيا.

وكانت الحكومة التركية قد حجبت موقع الموسوعة بعد انتقادات ظهرت على صفحاتها.

وقال المدير القانوني لويكيميديا إن الحكومة طالبت بإزالة صفحات بعينها "دون أي توضيح رسمي للمحتوى الذي تدعي أنه غير قانوني".

وحجبت السلطات التركية في وقت سابق مواقع شهيرة منها تويتر وفيسبوك لفترات.