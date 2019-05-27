بصورة أكثر كفاءة.. تطبيقات تنظم يومك في رمضان

يزدحم شهر رمضان بالعديد من الأنشطة والعبادات التي يصعب التوفيق بينها، لا سيما أنك ترغب في تقديم الأفضل فيما يتعلق بصيامك وصلاتك وعملك وعاداتك بالإجمال.

وتتوفر هواتف ذكية مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة تساعدك في أداء واجباتك بصورة أكثر كفاءة خلال شهر رمضان المبارك.

وتعتبر الصحة الرقمية مهمة، إذ لا بد من قضاء وقت أكبر مع أحبائك خلال شهر رمضان المبارك وأقل على هاتفك، وتتيح لك تقنيات الذكاء الاصطناعي معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هاتفك الذكي، والوقت الذي تقضيه ضمن التطبيقات، بالإضافة إلى إمكانية تعيين حد يومي للاستخدام أو تبديل وضعية جهازك إلى "يرجى عدم الإزعاج" لقطع الاتصال خلال أي وقت.

لا للقلق بشأن الازدحام

لا داعي للقلق بعد اليوم من الازدحام المروري، فما عليك سوى القيام بإضافة معلومات منزلك وعملك على خرائط غوغل، ليتعرف هاتفك الذكي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عاداتك في التنقل، كما سيقوم بعرض معلومات حركة المرور على شاشتك باستمرار قبل الوصول إلى وجهتك، وفي حالة كان الإزدحام قد بدأ فعلاً، فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بتوجيهك تلقائياً إلى طريق بديل بعيداً عن الازدحام.

كما تُعد تقنيات الذكاء الاصطناعي قادرة على التعامل مع تنبيهات الأوامر الصوتية، بحيث يمكن إنشاء تنبيهات تظهر عند وصولك إلى الموقع المحدد، مثل التذكير بإنهاء الرسالة عند الوصول إلى العمل، أو التذكير بالتحقق من تقديم التقرير، ويمكنك أيضاً تعيين تنبيهات متكررة عن طريق إضافة كلمة "كل" إلى الأمر، مثل التذكير بإجراء مكالمة أسبوعية كل ثلاثاء الساعة 3، أو إضافة تنبيهات مواعيد الصلاة، وذلك حتى تتمكن من التخطيط ليومك بصورة أكثر فعالية.

"مرحبا غوغل"

يدير مساعد غوغل مجموعة من المهام التي لا تتطلب استخدام اليدين، بما في ذلك توفيره مئات الوصفات من مطابخ مختلفة، وكل ما عليك فعله هو قول "مرحبا غوغل" يتبعها اسم الطبق الذي تود إعداده، وستحصل على قائمة مفصلة بالمكونات، وتعلميات الطهي، أما إذا كنت تود تجنب عناء الطبخ، فإن بإمكانك حجز طاولة في مطعم أو طلب الطعام إلى المنزل.

ويوفر لك مساعد غوغل الذكي جعل جدول أعمالك مُنظمًا أكثر من أي وقت مضى، بحيث يُمكنك سؤال المساعد حول نشاطاتك اليوم، وما هي الاجتماعات التي تنتظرك، ويمكن الطلب من مساعد غوغل عرض توقيت الموعد التالي أو عرض مواعيد بعد ظهر الخميس أو ما هي النشاطات يوم الاثنين المقبل، وغيرها من الأمور، مما يجعلك تتحرر من الحاجة إلى التحقق من أجندة الأعمال بين الحين والآخر، دون تفوت أي موعد مهم.