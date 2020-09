بوكيمون تعلن عن تطبيق وجهاز يحولان النوم إلى لعب

قالت شركة بوكيمون اليوم الأربعاء: إنها تعمل على تطوير "بوكيمون سليب" Pokemon Sleep، وهو تطبيق جديد للهواتف الذكية صُمم لتتبع نوم اللاعبين، ويستخدم بيانات النوم التي يجمعها في اللعب، وقد حددت تاريخ الإصدار بالعام المقبل.

وقال (تسونيكازو إيشيهارا) الرئيس التنفيذي لشركة بوكيمون، خلال حدث خاص أُقيم في العاصمة اليابانية طوكيو: "إننا نريد تحويل النوم إلى ترفيه".

وخلال الحدث ذاته، قالت شركة نينتندو اليابانية: إنها تعمل على تطوير جهاز لتتبع النوم، يكون خليفة لجهاز "بوكيمون جو بلس Pokemon Go Plus، ويحمل اسم بوكيمون جو بلس بلس Pokemon Go Plus+.

وأوضحت الشركة أنه يمكن استخدام "بوكيمون جو بلس بلس" كجهاز بوكيمون جو بلس خلال النهار، ثم يُوضع بجانب المخدة ليلًا لتتبع النوم، ثم يرسل بيانات النوم إلى الهاتف عبر تقنية البلوتوث.

تاريخ لعب ومطاردة بوكيمون

لعبة الواقع المعزز للهواتف الذكية "بوكيمون جو" التي طورتها شركة "نيانتيك" Niantic الأميركية، أصبحت ظاهرة عالمية بعد إطلاقها في عام 2016، إذ نجحت في إخراج اللاعبين إلى الشوارع، بدلًا من اللعب في المنزل، للبحث عن البوكيمونات.

كما أن أول لعبتي بوكيمون أُطلقتا على منصة الألعاب التابعة لشركة نينتندو "جيم بوي Game Boy" في عام 1996، ومنذ ذلك الحين، باعت الشركة أكثر من 340 وحدة من المنصة في جميع أنحاء العالم.

وسوف يستخدم تطبيق "بوكيمون سليب" نقاط بيانات، مثل: المدة التي ينام فيها المستخدم، ومتى يستيقظ، لتغيير طريقة اللعب، ولم توضح شركة بوكيمون كيف سيغير ذلك طريقة اللعب، ولكن يمكن أن يساعد هذا التطبيق في زيادة جاذبية لعبة بوكيمون، لتتجاوز اللاعبين الأساسيين، إلى السوق المتنامي لخدمات تتبع الصحة.

تعزيز وإصدارات جديدة

وتحاول نينتيندو جذب عشاق لعبة "بوكيمون جو" إلى منصة الألعاب سويتشSwitch، التي تحتوي على لعبتي "بوكيمون لتس جو" Pokemon Let’s Go موجهتين للاعبين المبتدئين، وقد باعت أكثر من 10 ملايين نسخة حتى نهاية شهر مارس الماضي، ومن المقرر إطلاق لعبتي بوكيمون جديدتين للمنصة في وقت لاحق من العام 2019.

وإلى جانب تطبيق "بوكيمون سليب"، أعلنت شركة بوكيمون أن فيلم "المحقق بيكاتشو" Detective Pikachu قادم إلى منصة الألعاب سويتش.

كما أعلنت عن خدمة سحابية جديدة باسم "بوكيمون هوم" Pokemon HOME تعمل مع منصة "سويتش"، وأجهزة آي أو إس، وأندرويد، وتهدف الخدمة التي سيتم إطلاقها مطلع عام 2020 إلى ربط لعبة بوكيمون مع ألعاب أخرى، بالإضافة إلى ربط اللاعبين ببعضهم.