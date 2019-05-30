"أليكسا احذفي كل ما قلته اليوم".. للحفاظ على خصوصيتك

أعلنت "أمازون" أمس الأربعاء أنها ستتيح لعملائها الطلب مباشرة من خدمة المساعدة الصوتية "أليكسا" محو السجلات العائدة لهم لتبديد المخاوف بشأن الخصوصية، خصوصاً إثر الجدل بشأن تسجيل أجهزة "إيكو" المصنعة من المجموعة محادثات المستخدمين.

وكتبت "أمازون" في منشور إلكتروني أنه يكفي قول "أليكسا احذفي كل ما قلته اليوم" لتقوم بذلك.

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وكان من الممكن محو التسجيلات لكن من خلال عملية يدوية على الهاتف الذكي.

وأعلنت "أمازون" أيضاً عن إنشاء صفحة "أليكسا برايفيسي هاب" على موقعها الإلكتروني التي تضم كل الميزات والإعدادات المتعلقة بالخصوصية بطريقة واضحة.

وقد تعرضت الشركة الأميركية للانتقادات أخيراً بعد الكشف عن وجود موظفين مكلفين بالاستماع إلى المحادثات المسجلة بهدف تحسين النظام وفقا لـ"أمازون".

ورغم أن خدمات المساعدة الصوتية مبرمجة لتعمل فقط عندما يناديها المستخدم (كمثل التوجه إلى الجهاز بالقول "أليكسا" أو "أوكي غوغل")، قد تخطئ هذه الأجهزة في التقدير وتعتبر أن المستخدم طلب الاستعانة بها فتبدأ عندها بتسجيل المحادثات الدائرة في المكان.