تحديث جديد من تيلغرام.. لزيادة الخصوصية

أعلنت خدمة التراسل الفوري، تيلغرام، السبت، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها يركز على زيادة الخصوصية التي تفتخر بأنها أقصى أولوياتها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها، إن التحديث الجديد يجلب ميزة "الاستثناءات للدردشات الجماعية"، إذ أصبح بإمكان المستخدمين اعتباراً من السبت جعل بعض المعلومات، مثل رقم الهاتف، مخفياً عن الجميع، باستثناء مجموعات أُنشئت سابقاً يختارونها من الإعدادات.

وأضافت أن التحديث الجديد يسهل على المستخدمين دمج البوتات Bots مع خدمات الويب. وتعتقد الشركة أن هذا التغيير يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من البوتات، مثل "بوت المناقشة" @discussbot، الذي يرسل إشعارات للمستخدمين في حال علق أحدهم على كتاباتهم على إحدى خدمات التواصل الاجتماعي، أو اللعب، أو غيرها من الخدمات.

كما ذكرت إضافة ميزتين جديدتين إلى القنوات والمجموعات هما إمكانية المناقشة في القنوات، والإعلانات في المجموعات. فقد أصبح بإمكان المشرفين إضافة مجموعة خاصة بالقنوات لتعمل كلوحة مناقشة. وسيرى المشتركون بالقنوات رابط "ناقش" Discuss على اللوحة السفلية للقناة، وسوف يُحوَّل كل منشور جديد في القناة تلقائياً إلى "مُثبَّت" في لوحة المناقشة.

وقالت تيلغرام إنه أصبح بالإمكان عرض أي قناة عامة من الويب، حتى وإن كان المستخدم ليس مسجلاً الدخول إلى تيلغرام، وينطبق الأمر حتى على المستخدمين الذين لا يملكون حساباً في التطبيق.

أما فيما يتعلق بالتحديثات الخاصة بأنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة، فقد ذكرت الشركة في منشورها أن النسخة الخاصة بنظام التشغيل آي أو إس من التطبيق تأتي بميزة "المصغرات" لملفات "بي دي إف" PDF. وأصبح بالإمكان تحويل أي نص إلى رابط إلى موقع إلكتروني.

وفيما يخص تحديثات التطبيق على نظام أندرويد، فقد أعادت الشركة تصميم حوارات التأكيد، وحسنت تصميم رسائل البحث، وإضافة الناس إلى المجموعات.

كذلك يمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيلغرام لهواتف أندرويد من متجر بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور، كما يمكن تنزيله للحواسيب الشخصية من الموقع الإلكتروني الخاص بها.