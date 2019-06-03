بعد تعطلها لساعات.. غوغل تحل مشكلة "ازدحام الشبكة"

ذكرت شركة غوغل، الاثنين، أنها حلت مشكلة "ازدحام الشبكة" التي حصلت شرق الولايات المتحدة، وأثرت على عدد من خدماتها، بما في ذلك خدمتها السحابية "غوغل كلاود" Google Cloud، وحزمتها المكتبية "جي سوت" G Suite، وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية، إنها ستجري تحقيقاً في انقطاع الخدمة الذي حصل، كما ستدخل تحسينات مناسبة على أنظمتها لمنع تكرار مثل هذا الانقطاع في المستقبل، أو تقليل احتمالية حدوثه.

وأضافت الشركة التي أكدت انتهاء المشكلة تماماً في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، أنها ستقدم تقريراً مفصلاً عن هذا الحادث بمجرد الانتهاء من التحقيق الداخلي.

وأعلنت غوغل في وقت متأخر الأحد أنها تعاني من مستويات عالية من الازدحام، مشيرة إلى أن الحادث بدأ الساعة 12:25 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ. وقالت إنها حددت السبب الجذري للمشكلة، لكنها لم توضحه.

يُشار إلى أن خدمة التراسل المصور "سناب شات" تأثرت أيضاً بهذا الانقطاع بالنظر إلى أن شركة سناب – المالكة لها – تستخدم خدمة غوغل السحابية.