آلاف الفيديوهات قد تحذف.. يوتيوب يحظر خطاب الكراهية

يبدو أن مصير الآلاف من المقاطع المصورة (الفيديوهات) والقنوات التي تنشر على يوتيوب، باتت مهددة، لا سيما بعد إعلان الموقع الأربعاء أنه سيحجب جميع الإعلانات التابعة لقنوات تخالف سياسات الموقع الخاصة بخطاب الكراهية.

فقد أوضح يوتيوب أنه حدث سياساته لحظر مقاطع الفيديو التي تروج للأيديولوجيات المتطرفة مثل التفوق العرقي أو الطبقي. وقال في مدونة رسمية إن لديه خطة طويلة الأمد ضد خطاب الكراهية.

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كما أشار إلى أن سياسة محاربة مقاطع الفيديو ذات المحتوى العنصري التي انتهجها، أدت إلى تقليل مشاهداتها في العام 2017 بنسبة 80%.

إلى ذلك، أكد أنه سيتخذ خطوات جدية لحظر خطاب الكراهية، من خلال حذف ومنع الفيديوهات التي تندرج تحت بند خطاب الكراهية والتمييز أو الفصل أو الاستعباد.

وقال متحدث إنه سيتم أيضا إغلاق حسابات الأشخاص الذين ‬يعدون تسجيلات مصورة‭‭ ‬‬تتعارض مع سياسات يوتيوب الخاصة بخطاب الكراهية حتى دون أن تنتهك تلك السياسات.

كما أقر موقع يوتيوب في مدونة بأن السياسات الجديدة قد تضر بالباحثين الذين يسعون وراء هذه التسجيلات المصورة "لفهم الكراهية من أجل التصدي لها".

وقد تؤدي السياسات الجديدة أيضا إلى إحباط المؤيدين لحرية التعبير الذين يقولون إن خطاب الكراهية يجب ألا يخضع للرقابة.