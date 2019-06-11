جديد سامسونغ.. هاتف "يتحمل الظروف القاسية"

أعلنت شركة سامسونغ، الاثنين، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (غالاكسي إكسكفر 4إس) Galaxy Xcover 4s، الذي يندرج تحت فئة الهواتف شديدة التحمل للظروف القاسية، ويقدم مواصفات تحت المتوسطة.

ويقدم (غالاكسي إكسكفر 4إس) شاشة من نوع (تي إف تي) TFT بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل، ومعالجا ثماني النوى بتردد 1.6 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 غيغابايت مع إمكانية التوسعة حتى 512 غيغابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

كاميرا وفتحة

ويمتلك الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، كما يمتلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2. وهو يحتوي على بطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة.

ويعتمد هاتف (غالاكسي إكسكفر 4إس) أيضًا على أجهزة استشعار لقياس الارتفاع، وبوصلة ولتحديد المواقع الجغرافية GPS، وهو يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

ما علاقة الملح؟

وتعتزم سامسونغ إطلاق (غالاكسي إكسكفر 4إس) بالإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد.

ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يتمتع بنفس شهادات الحماية التي امتلكتها هواتف السلسلة السابقة.

ومن هذه الشهادات: شهادة MIL-STD 810G، التي تجعل الهاتف مقاومًا للملح، والغبار، والرطوبة، والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي، والنقل، وتجعله مقاومًا للصدمات الحرارية. كما يتمتع (غالاكسي إكسكفر 4إس) بمعيار IP68 المقاوم للغبار والماء تحت عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

ويوفر الجهاز الشديد التحمل للظروف القاسية مفاتيح تحكم فعلية أدنى شاشته، كما يوجد زر إضافي قابل للتخصيص لفتح أكثر التطبيقات استخداما، بالإضافة إلى ضوء الفلاش.

وكما هو الحال مع هواتف السلسلة السابقة، التي طُرحت في أسواق مختارة، فقد قالت سامسونغ: إنها تعتزم طرح هاتف (غالاكسي إكسكفر 4إس) في السوق الإيطالي اعتبارا من شهر تموز/ يوليو المقبل بسعر يعادل 340 دولارا أميركيا.