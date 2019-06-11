جديد فيسبوك "مربك".. نقر مزدوج للإعجاب بالصور

يعمل الموقع الاجتماعي الشهير "فيسبوك" على إضافة طريقة جديدة للإعجاب بالصور من خلال النقر المزدوج عليها، ما قد يسبب إرباكا للمستخدمين، ففي السابق، سمح هذا الإجراء للمستخدمين بتكبير الصور، ولكن الأمر قد يؤدي الآن إلى الإعجاب بالكثير من الصور عن غير قصد.

وبحسب صحيفة "ميرور"، رصد خبير مواقع التواصل الاجتماعي، مات نافارا، الميزة الجديدة ونشر تغريدة على حسابه في "تويتر" تكشف كيفية عملها.

وكتب نافارا في التغريدة: "جديد "فيسبوك" الآن النقر المزدوج على المنشور للإعجاب به في نظام iOS".

New! Facebook now let’s you double-tap a post to Like it on iOS pic.twitter.com/flmoqReBwJ — Matt Navarra (@MattNavarra) June 9, 2019

ومن المتوقع أن تكون الميزة هذه وسيلة لجعل ميزات وخصائص "فيسبوك" أكثر تشابها مع "إنستغرام" (تطبيق الصور الذي يملكه "فيسبوك")، حيث يمكن النقر المزدوج على الصورة للإعجاب بها.

ولكن المستخدمين سارعوا إلى الإشارة للمشكلة التي يمكن أن تحدثها الميزة الجديدة على "فيسبوك".

وفي الوقت الحالي، يبدو أن ميزة النقر المزدوج متوفرة فقط على إصدار iOS من التطبيق، ولكن من المحتمل أن تُطرح على نظام أندرويد قريبا.