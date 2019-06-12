مقابل بياناتك.. تطبيق فيسبوك الجديد سيدفع لك مالاً

أعلنت شركة #فيسبوك يوم الثلاثاء عن إطلاق تطبيقها الجديد "ستدي" Study المخصص للأغراض البحثية، والذي يجمع بيانات المستخدمين الخاصة بتطبيقات الهواتف الذكية، والميزات التي يستخدمونها داخل هذه التطبيقات، والوقت الذي يقضونه فيها، وذلك مقابل أجر مالي.

وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأميركية في منشور على مدونتها: "تساعد أبحاث السوق الشركات في بناء منتجات أفضل للناس، ونعتقد أن هذا العمل مهم لمساعدتنا في تحسين منتجاتنا للناس الذين يستخدمون فيسبوك"، وأضافت: "نعلم أيضًا أن هذا النوع من الأبحاث يجب أن يوضح للناس ما يشتركون فيه، وكيف ستُجمع معلوماتهم وتُستخدم، وكيف أيضا يمكن اختيار عدم المشاركة في البحث في أي وقت".

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وكانت الشركة العملاقة قد عانت مؤخرا من هبوط حاد في أسهمها بلغ نسبة 5% إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر تقريبًا بعد رحيل مفاجئ لرئيس المنتجات، كريس كوكس، إضافة إلى الانتقاد الشديد الذي تعرضت له بسبب سوء تعاملها مع الخصوصية والتطرف والمحتوى السياسي بعد بث فيديو الجريمة الإرهابية بالهجوم على مسجدين في نيوزيلندا عبر فيسبوك قبل حذفه لاحقاً.

غير أن توالي الإصدارات الجديدة وإضافة المزيد من الميزات والتطبيقات، حدّت من تهاوي الأسهم وعزّزت ثقة السوق في عملاق التكنولوجيا الأميركي.