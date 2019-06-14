مجاناً.. غوغل تقدم لعبة تنشئ ألعاب فيديو

قدمت شركة غوغل لعبة فيديو تدعى "Game Builder"، والتي تتيح لأي شخص تصميم ألعاب بسيطة ثلاثية الأبعاد للعب بها ضمن واجهة مستخدم على طراز لعبة Minecraft، بحيث تتيح اللعبة إمكانية سحب وإفلات الشخصيات والمناظر الطبيعية لبناء اللعبة، ثم استخدام أوامر محددة بشكل مسبق لتحديد كيفية تفاعل الأشياء.

وتُعد اللعبة مجانية للعب، وهي متاحة على نظامي ويندوز، وماك، ومخصصة للأشخاص الذين لا يتمتعون بأي خبرة برمجة أو تقنية لصناعة الألعاب.

وتأتي اللعبة من Area 120، وهي ورشة عمل وحاضنة غوغل للمشاريع التجريبية، والتي أتاحت Game Builder من خلال Steam منذ الأول من شهر نوفمبر من العام الماضي، لكن غوغل نشرتها الآن، وذلك بعد أن حصلت على 190 تقييما بنتيجة إيجابية جدا.

وأنتجت حاضنة غوغل الداخلية، Area 120، العديد من الأشياء، مثل تطبيق لتعليم البرمجة وأدوات لتعزيز معرفة القراءة والكتابة، وتريد الآن مساعدة اللاعبين على إيجاد ألعاب ثلاثية الأبعاد، لكن دون وجود الخبرة الضرورية.

ووفقًا لشركة غوغل، فإن Game Builder مخصصة لأولئك الذين لديهم فكرة ما عن لعبة فيديو، لكن ليس لديهم أي خبرة على الإطلاق، كما أنها مخصص بشكل خاص للاعبين الحاليين الذين لديهم دراية بالفعل بطريقة بناء لعبة Minecraft القائمة على السحب والإفلات.

وتحتوي منصة Game Builder المجانية على وضع التعاون في الوقت الفعلي، بحيث يمكن لعدة مستخدمين إيجاد ألعاب أو لعبها في وقت واحد، كما يمكن أيضا مشاركة اللعبة وتصفح الألعاب التي صنعها الآخرون.

وتتميز اللعبة بنظام برمجة مرئي يعتمد على السحب والإفلات وقائم على البطاقات لبناء مراحل ثلاثية الأبعاد، مما يجعله يختصر التعليمات البرمجة من خلال عدد من العبارات الشرطية، بحيث يمكن سحب وإسقاط البطاقات للإجابة على أسئلة، مثل "كيف أتحرك؟".

كما يمكن للاعبين استخدام جافا سكريبت JavaScript لكتابة التعليمات البرمجية وتجاوز بعض الميزات المبرمجة بشكل مسبق.

وتراهن جوجل على Poly، وهي مكتبة الكائنات الثلاثية الأبعاد، لمنح المستخدمين الكثير من الخيارات لإيجاد مستوياتهم وتصميمها، إذ هناك الآلاف من النماذج الثلاثية الأبعاد لاستخدامها عند إنشاء الشخصيات، وتأمل جوجل في أن تجذب المنصة الجميع من المبتدئين إلى مصممي الألعاب ذوي الخبرة.