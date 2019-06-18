تحالف عالمي لمحاربة التهديدات عبر الإنترنت

أطلقت فيسبوك وغوغل وتويتر أول مبادرة على مستوى الصناعة بالتعاون مع الوكالات الإعلانية، بما في ذلك WPP وPublicis وOmnicom، والعلامات التجارية العالمية، مثل Procter & Gamble وUnilever، من أجل تحسين السلامة الرقمية.

وتخضع المنصات التقنية لمزيد من التدقيق من قبل المنظمين بسبب انتشار المحتوى الضار، وجاء الإعلان عن التحرك نحو التنظيم الذاتي المنسق في اليوم الثاني من مهرجان كان ليونز Cannes Lions للإعلان، وقالت شركات التكنولوجيا والوكالات الإعلانية والعلامات التجارية العالمية: إنها تريد القيام بالمزيد من أجل معالجة المحتوى الضار والمضلل، وتطوير مجموعة محددة من البروتوكولات لحماية الناس والعلامات التجارية عبر الإنترنت.

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ويأتي التحالف العالمي للإعلام المسؤول في الوقت الذي تواجه فيه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطًا متزايدة للقضاء على انتشار المعلومات الخاطئة والإساءة على منصاتها.

تنظيف إيكولوجيا الإنترنت

ودعا أعضاء البرلمان في المملكة المتحدة إلى اعتبار المديرين التنفيذيين لوسائل التواصل الاجتماعي مسؤولين عن المحتوى الضار، كما دفعوا إلى إيجاد هيئة تنظيمية جديدة لمراقبة المنصات ممولة من خلال ضريبة جديدة على شركات التكنولوجيا.

وأصبحت العلامات التجارية حذرة بشكل متزايد من مخاطر السمعة بسبب ظهور علامتها التجارية بجوار المحتوى الضار، وسحب كبار المعلنين في وقت سابق من هذا العام الإعلانات من يوتيوب بسبب المخاوف المتزايدة من استخدام موقع الفيديو لتسهيل شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال.

وتعرضت الشركة المملوكة لشركة جوجل للاتهامات في شهر مارس، بسبب فشلها في إزالة مقاطع الفيديو المتعلقة بالهجوم المسلح الذي حصل في كرايستشيرش بنيوزيلندا بسرعة كافية.

وقال مارك بريتشارد Marc Pritchard، كبير مسؤولي العلامات التجارية في مجموعة السلع الاستهلاكية Procter & Gamble، التي تعد أكبر معلن في العالم: ما يزال هناك الكثير من المحتوى السيئ على فيسبوك ويوتيوب.

وأضاف أنه يريد أن يضع التحالف معايير للتحكم وإزالة المحتوى البغيض والتعليقات المنتشرة على المنصات، وقال: نحن بحاجة إلى إصلاح النظام الإيكولوجي بأكمله، لكن فيسبوك وجوجل هما أكبر اللاعبين في جميع وسائل التواصل على الإنترنت.

فيما قالت كارولين إيفرسون Carolyn Everson، نائب رئيس حلول التسويق العالمية في فيسبوك: إن الشركة حازمة في التزامها بتوفير مجتمع آمن، وقد حققنا الكثير من التقدم، وهذا التحالف هو خطوتنا التالية إلى الأمام.

المكان الأفضل للإعلان

ومن المفترض أن يُعقد أول اجتماع للتحالف يوم غد الأربعاء، وقالت المجموعة: إنها تنوي أن تكون أعمالها شفافة، لكنها لم تذكر متى ستشارك ما تم الاتفاق عليه.

وقال جون مونتغمري John Montgomery، نائب الرئيس العالمي لسلامة العلامات التجارية في GroupM المملوكة لشركة WPP: إن أحد أهداف التحالف تتمثل في تحقق الأطراف الخارجية من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف “نحتاج إلى شفافية أفضل في المنصات من حيث المحتوى الضار الموجود حتى نتمكن من تحديد مكان وضع إعلاناتنا بشكل أفضل، إذ ما تزال فيسبوك، على سبيل المثال، تستضيف محتوى يتعلق بعمليات شراء للأسلحة بشكل غير قانوني، ويتعين على شركات التكنولوجيا التوصل إلى طرق أفضل لممارسة الذكاء الاصطناعي لمنع مثل هذا المحتوى”.