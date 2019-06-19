تعرف على سبب إلغاء تويتر خاصية موقع المستخدم الجغرافي

كشفت شركة تويتر أنها ستزيل خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي من التغريدات، وبررت ذلك بأن كثيراً من المستخدمين لا يستخدمون هذه الخاصية، وعبر تغريدة نشرها حساب الدعم الخاص بتويتر، قالت الشركة الأميركية: "لا يشير معظم المستخدمين إلى موقعهم الجغرافي الدقيق في التغريدات، لذلك فإننا سنزيل هذا الخيار لتبسيط تجربة تويتر"، وأضافت: سيظل خيار مشاركة الموقع الجغرافي متاحا عند مشاركة الصور.

Most people don't tag their precise location in Tweets, so we're removing this ability to simplify your Tweeting experience. You'll still be able to tag your precise location in Tweets through our updated camera. It's helpful when sharing on-the-ground moments. — Twitter Support (@TwitterSupport) June 18, 2019

ويمكن لمستخدمي تويتر تعطيل القدرة على مشاركة الموقع من خلال قائمة "الخصوصية والأمان" Privacy and Safety، وفي حال كان المستخدم لا يريد أن يشارك تفاصيل موقعه، فعليه الاستمرار في تعطيله، فلا يزال الخيار متاحاً في قسم الكاميرا الخاص بتطبيق تويتر.





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أما المستخدمون الراغبون في مشاركة مواقعهم في التغريدات فيمكنهم استخدام تطبيقات خارجية متخصصة في مشاركة المواقع، مثل "فورسكوير" FourSquare، و "يلب" Yelp.

ومع أن ميزة مشاركة الموقع لم تكن ميزة شائعة كثيراً مع حرص بعض المستخدمين على خصوصياتهم، إلا أنها كانت مفيدة في بعض الحالات، حيث استخدمها باحثون لدراسة الاحتجاجات واسعة النطاق، مثل تظاهرات "احتلوا وول ستريت" في عام 2011، واحتجاجات البرازيل في عام 2013.