هل اخترق حسابك على إنستغرام؟.. إليك الحل

لا شك أن اختراق الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي يعتبر أمرا شائعا، لذلك تعمل هذه المنصات على تعزيز ميزات الأمان، التي تجعل من الصعب اختراق أو وسرقة حسابات المستخدمين، وفيما سبق كان استرداد حساب إنستغرام مخترق أمر صعب، فقد كان يتطلب منك التواصل مع خدمة دعم العملاء بالشركة، أو طلب المساعدة من (قراصنة القبعة البيضاء) White-Hat Hackers.

في السنوات الأخيرة، كانت منصة إنستغرام تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في المحاولات الناجحة للاستيلاء على حسابات المستخدمين، كما كشف تقرير شركة ESET، عن مجموعة من تطبيقات أندرويد صُممت لسرقة بيانات اعتماد إنستغرام.

تجدر الإشارة إلى أن منصة إنستغرام قد عملت على تحديث ميزة المصادقة الثنائية في نهاية العام الماضي، بحيث لا تعتمد على (الرسائل النصية) SMS، ولا تتطلب رقم هاتف المستخدم، لإرسال رمز تسجيل الدخول.

وبصفة عامة كان تأمين حسابات إنستغرام يعتبر ضعيفا نوعا ما، لأن التطبيق لم يكن يقدم سوى مصادقة ثنائية من خلال الرسائل النصية SMS، التي توفر إعادة تعيين كلمة المرور، أو رمز الدخول، وبناء عليه عملت الشركة على تطوير أسلوب أكثر أمانا يسمح للمستخدمين بالمصادقة الثنائية باستخدام تطبيقات الأمان مثل: Google Authenticator، أو Duo، أو Authy، التي تُنشئ أكواد حماية خاصة بك من أجل تسجيل الدخول لحسابك، ولا يمكن إنشاؤها على هاتف مختلف عند حدوث اختراق لبطاقة SIM الخاصة بهاتف المستخدم.

وخلال الأسبوع الحالي، أعلنت منصة إنستغرام أنها تعمل على إطلاق عدد من الميزات الجديدة، التي تسهّل على المستخدمين استعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة بسهولة أكبر.

فيما يلي الخطوات التي يجب عليك القيام بها في حالة اختراق حسابك:

• افتح تطبيق إنستغرام، ثم انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول.

• اضغط على خيار (بحاجة إلى مزيد من المساعدة) Need more help.

• أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي أنشئت الحساب بواسطته، ورقم الهاتف الذي استخدمته مع حسابك.

• سيرسل لك إنستغرام رمزا مكونا من ستة أرقام إلى عنوان البريد الإلكتروني، أو رقم الهاتف الذي أدخلته.

• أدخل هذا الرمز لاستعادة حسابك.



بالإضافة إلى ذلك، سيمنع التطبيق المتسللين من استخدام الكود المرسل إليك من جهاز آخر، وستتيح لك الميزات الجديدة استرداد الحساب، حتى لو قام أحد المتسللين بتغيير اسم المستخدم، وبيانات الاتصال، حيث سيفرض التطبيق تأمينا على اسم المستخدم لفترة محددة بعد أي تغييرات في الحساب، حتى لو أجريت هذه التغييرات بنفسك.

تتوفر ميزة تأمين اسم المستخدم حاليا لمستخدمي نظام التشغيل (أندرويد) Android، وستصل تدريجيا لمستخدمي نظام التشغيل (آي أو إس) iOS.

كيف يمكنك التحقق من اختراق حسابك على إنستغرام؟

يمكنك التحقق من اختراق حسابك؛ عن طريق عرض سجل نشاط حسابك بما في ذلك: عمليات تسجيل الدخول والخروج، وتغيير كلمة المرور، وغير ذلك من الأنشطة الأخرى، ويمكنك القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك.

• افتح قائمة (الإعدادات) Settings.

• اضغط على خيار (الأمان) Security.

• اضغط على خيار (الوصول إلى البيانات) Access Data.

ستظهر لك صفحة تحتوي على قدر كبير من البيانات حول كيفية استخدام حسابك، يمكنك الضغط على أي فئة للحصول على مزيد من المعلومات، مثل: تغييرات خصوصية الحساب، وعمليات تسجيل الدخول والخروج، والوسوم Hashtags التي تتبعها وما إلى ذلك.

افحص بشكل خاص تغييرات خصوصية الحساب، وتغييرات كلمة المرور، وعمليات تسجيل الدخول والخروج، ونشاط القصص، وإذا لاحظت أي شيء غير مألوف فقد يعني ذلك أن هناك شخصًا آخر يستخدم حسابك.

في نهاية المطاف، لا بد أن تضع في اعتبارك أن الخصوصية، والأمان يعتبران وجهين لعملة واحدة، وبناء عليه يمكن أن تساعدك بعض السلوكيات الاحترازية في حماية حساب إنستغرام الخاص بك، والتي تتمثل فيما يلي:

• تقييد عرض معلوماتك الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

• تحويل حسابك على انستغرام من عام إلى حساب خاص.

• تأمين حسابك بكلمة مرور قوية، وتفعيل ميزة (المصادقة الثنائية) 2FA.

• توخى الحذر من الرسائل التي تستهدف الحصول على بيانات الاعتماد الخاصة بك.

• منع تطبيقات الطرف الثالث من الحصول على بياناتك.