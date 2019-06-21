هل أقرت غوغل بالهزيمة في معركة الأجهزة اللوحية؟

أكدت شركة غوغل المعلومات الواردة في التقرير الذي يذكر أنها لن تتابع إصدار أجهزة لوحية جديدة خليفة لجهاز العام الماضي (Pixel Slate)، وستخرج من سوق الأجهزة اللوحية لصالح التركيز على نماذج الحواسيب المحمولة التقليدية، مثل (Pixelbook).

ويأتي ذلك بعد عدم إعلان #غوغل بشكل فعلي عن أي جهاز لوحي هذا العام، وذلك بالرغم من أنها كانت تخطط لإطلاق جهازين لوحيين أصغر حجمًا من (Pixel Slate) هذا العام، لكنها ألغت هذه الخطط، ونقلت الموظفين الذين كانوا يعملون على تطوير هذه الأجهزة إلى مناطق أخرى من الشركة.

ويبدو أن نتائج اختبار ضمان الجودة المخيبة للآمال دفعت غوغل إلى التخلي تماماً عن كلا الجهازين، مع إبلاغ الموظفين بقرارها، الأربعاء.

وقال متحدث باسم غوغل: "ستركز جهود الشركة على أجهزة الحاسب المحمولة لنظام التشغيل كروم (Chrome)، مع الاستمرار في دعم (Pixel Slate)".

ويعني هذا استمرار حصول جهاز (Pixel Slate) على تحديثات الأمان والبرامج لعدة سنوات قادمة، لكن لن يكون هناك (Pixel Slate 2).

وأكد ريك أوستيرلو، الذي يقود أعمال الأجهزة الخاصة بغوغل، جزءًا من هذه المعلومات عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر.

وتحدث أوستيرلو عن نية غوغل تحسين نظام التشغيل كروم على #الأجهزة_اللوحية، وذلك بعد أن أصدرت العديد من الشركات، بما في ذلك أيسر، وإتش بي، أجهزة لوحية تعمل بنظام التشغيل كروم.

وحصل جهاز (Pixel Slate) على تقييمات متواضعة عند عرضه للبيع العام الماضي. وحازت غوغل على الثناء فيما يتعلق بعتاد الجهاز، لكن كانت المشكلة في النظام التشغيلي (Chrome OS) على الجهاز اللوحي.

وعانت النسخة الأقل سعرًا من (Pixel Slate) من بطء شديد في الأداء، وبالرغم من أن الشركة قد حلت بعضًا من هذه المشكلات عبر التحديثات، لكن من الواضح أن الشركة أدركت أن مواجهة جهاز آيباد (iPad) من آبل ستكون معركة خاسرة.

ووفرت شركة آبل جهاز آيباد عبر شرائح سعرية مختلفة، ولدى الجهاز مجموعة هائلة من التطبيقات، ومن المفترض حصوله على تحسينات في الإنتاجية هذا الخريف مع طرح النظام التشغيلي (iPadOS).

كما لم يتمكن جهاز (Pixel Slate) من التفوق على جهاز (Surface) من مايكروسوفت بالنسبة للمستهلكين الذين يبحثون عن تجربة حاسب سطح مكتب كاملة على جهاز لوحي.

وفي الوقت نفسه، فقد حصل حاسب (Pixelbook) على تقييمات أفضل منذ صدوره في عام 2017، وذلك بالنظر إلى امتلاكه لوحة مفاتيح جيدة، وشاشة رائعة، وتصميم خفيف الوزن، وأسلوب فريد من نوعه.

ومن الواضح أن هناك نموذجًا جديدًا في الطريق، إذ قال متحدث باسم غوغل: "من المحتمل جدًا إطلاق الجيل الثاني من الجهاز (Pixelbook 2) قبل نهاية عام 2019".

كما ستستمر الشركة في إنتاج هواتف ذكية جديدة من فئة بيكسل (Pixel)، حيث إن هواتف بيكسل وأجهزة حواسيب (Pixel) من صنع قسمين مختلفين داخل غوغل".