نائبة أميركية: يجب وقف مشروع "فيسبوك" للعملة الرقمية

قالت عضوة بارزة بمجلس النواب الأميركي، الخميس، إنه يجب على الحكومة الأميركية أن ترغم فيسبوك على تجميد العمل في مشروعها الجديد للعملة الرقمية.



وأضافت ماكسين ووترز، رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، في مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية إن الحكومة يجب عليها

أن تجري المزيد من الدراسة للعملات الرقمية ومبادرة فيسبوك المعروفة باسم (ليبرا) قبل السماح لها بالسير قدما.

هذا وكشف عملاق التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، النقاب عن تفاصيل خططه لإطلاق عملة رقمية جديدة تدعى "ليبرا" العام القادم.

وقال إنه سيتسنى للمستخدمين الدفع بهذه العملة عبر تطبيقاته الخاصة وعبر تطبيق واتسآب.

وأضاف فيسبوك أن شركة سيارات "أوبر" وشركة بطاقات الدفع الإلكتروني "فيزا" يحتمل أن تقبل العملة الرقمية الجديدة في المستقبل.

لكن هناك قلقاً بشأن كيفية حماية شخصية المستخدمين ونقودهم، وكذلك بسبب احتمالات تقلب العملة.

وقال فيسبوك إن "ليبرا" ستخضع لإدارة مستقلة وستكون مدعومة بأصول حقيقية، وسيكون الدفع باستخدامها بسهولة إرسال رسالة نصية.