هل تعلم أن غوغل هوم وجد لراحتك وتنفيذ أوامرك؟

يقوم مستخدمو جهاز (غوغل هوم) Google Home بتكرار نداء "مرحباً غوغل Hey Google" كثيرًا طوال اليوم، وذلك لتوجيه أوامر صوتية للجهاز، حيث توجد العديد من المهام التي يمكن لهذا الجهاز تنفيذها، مثل المساعدة في الوصول لوصفات الطعام، أو إيقاظك في الصباح الباكر، أو تشغيل مقاطع الموسيقى المفضلة، وغير ذلك الكثير.

فيما يلي 5 أشياء متاحة في غوغل هوم قد تحتاج لاستخدامها يوميًا:

1- ضبط المنبه لإيقاظك أو تذكيرك بالمواعيد الهامة

يعتبر استخدام جهاز (غوغل هوم) كمنبه لإيقاظك في الصباح، أسهل بكثير من استخدامك لهاتفك الذكي لهذا الغرض، ففي حالة غوغل هوم يمكنك ضبطه من خلال الأمر الصوتي التالي: (مرحبًا غوغل.. اضبط المنبه على الساعة 9 صباحًا”، وعندما يرن المنبه في التوقيت المحدد يمكنك إيقافه عن طريق الأمر الصوتي توقف Stop فقط.

يعتبر ضبط المنبه في غوغل هوم أمرًا في غاية السهولة والمرونة، حيث يمكنك ضبط المنبه في أي وقت من دون الحاجة لاستخدام يديك لضبط الإعدادات، كما هو الحال في الهواتف الذكية، أو المنبهات التقليدية، فمثلًا: يمكنك توجيه الأمر الصوتي لغوغل هوم أثناء تناول طعامك، أو ممارسة التمارين الرياضية في المنزل.

2- الاستماع إلى الأخبار، أو الموسيقى، أو المقاطع الصوتية:

لتتمكن من الاستماع إلى الأغاني المفضلة لك، تأكد أولًا من ربط تطبيق جهاز غوغل هوم Google Home App؛ بتطبيقات الموسيقى التي تستخدمها، مثل: يوتيوب ميوزك، أو سبوتيفاي، أو غيرها من التطبيقات.

يمكنك توجيه أمر صوتي لغوغل ليقوم بتشغيل أغنية محددة، أو مجموعة أغانٍ من نوع معين، فمثلًا: يمكنك توجيه أمر للجهاز ليقوم بتشغيل أغاني الروك التي صدرت في فترة تسعينيات القرن الماضي.

عند رغبتك في إيقاف تشغيل الأغاني، كل ما عليك فعله هو توجيه الأمر الصوتي التالي للجهاز هكذا: (مرحبًا غوغل، أوقف تشغيل الموسيقى) Hey Google, Stop the Music.

تستطيع أيضًا ضبط إعدادات تطبيق جهاز غوغل هوم لكي تستمع من خلاله إلى عناوين الأخبار الرئيسية، وذلك من المصادر الإخبارية المفضلة لك، وكذلك بث المقاطع الصوتية من هذه المصادر.

3- معرفة حالة الطقس:

قم بتوجيه السؤال عن حالة الطقس الحالية مباشرة إلى غوغل هوم، وسيخبرك بدقة عن حالة الطقس في أي منطقة أنت موجود فيها، بالإضافة إلى ذلك سيبلغك أيضًا بحالة الطقس المتوقعة على مدار اليوم، كما يمكنك سؤال الجهاز عن تنبؤات حالة الطقس لعطلة نهاية الأسبوع القادمة، وكذلك أيام الأسبوع المقبل.

4- تشغيل بعض الألعاب الشيقة:

يحتوي جهاز غوغل هوم على بعض الألعاب الشيقة، لذلك يمكنك تشغيل بعضها، والاستمتاع بها في أوقات فراغك الذي تقضيه مع العائلة، قد ترغب في تجربة لعبة Mad Libs، أو لعبة Lucky Trivia، أو لعبة الكراسي الموسيقية، أو غيرها، حيث يمكن لهذه الألعاب مساعدتك في إضفاء جو من المرح بالمنزل مع الأطفال الصغار، أو أفراد عائلتك.

5- التعرف على الأفلام التي تُعرض حاليًا:

لم تعد مضطرًا الآن للاتصال هاتفيًا بدور السينما للاستفسار عن أحدث الأفلام المعروضة، أو أسعار التذاكر، حيث يمكنك سؤال غوغل هوم مباشرة ليقوم بإبلاغك بأسماء الأفلام التي تُعرض في الوقت الحالي، ودور السينما التي تعرضها مع مراعاة قربها من مكان إقامتك، كما يمكنه أيضًا مساعدتك في التعرف على الطرق المتاحة لشراء التذاكر.