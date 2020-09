ماذا تريد من غوغل أن تفعل بحسابك بعد موتك؟ إليك الخيارات

قد يكون آخر شيء يفكر فيه أي شخص منا هو ماذا سيحدث لبياناته الموجودة على الإنترنت، أو بيانات (حساب غوغل) الخاص به بعد الوفاة، ولكن غوغل لم تهمل هذا الموضوع، وتركت الخيار لك. ولا شك أنه من الأفضل تأمين بياناتك الموجودة على الإنترنت في حالة عدم وجودك، وهو أمر يسهل عليك القيام به الآن.

يضم حساب غوغل الخاص بك الكثير من البيانات الخاصة، قد يكون لديك بيانات بطاقات ائتمان نشطة، أو حتى أموال في خدمة Google Pay، ولا تنسى الصور التي قمت بتخزينها، والتي قد ترغب عائلتك أو أصدقائك في الحصول عليها، أو قد يكون لديك ملفات مهمة قمت بتخزينها على (غوغل درايف) Google Drive، ويحتاج شخص ما إلى الوصول إليها.

لهذه الأسباب؛ من الجيد أن تستغرق خمس دقائق وتُعلم غوغل بما يجب فعله ببياناتك بعد الوفاة، حيث توفر لك خدمة بسيطة تتيح لك تحديد ما يحدث بمجرد أن يصبح حسابك غير نشط لفترة طويلة.

فيما يلي كيف يمكنك منح عائلتك حق الوصول إلى بياناتك حساب غوغل، أو حذفه بعد وفاتك:

1- ضع خطة مع غوغل:

يمكنك الآن أن تقرر متى يجب على غوغل اعتبار حسابك غير نشط، وماذا تفعل مع بياناتك بعد ذلك؟ حيث يوجد خياران؛ الأول: مشاركتها مع شخص تثق به، والثاني: مطالبة غوغل بحذف حسابك. وتتمثل الخطوة الأولى؛ في إخبار غوغل إذا كنت بصدد وضع خطة لحسابك بعد الوفاة أو لا.

• انتقل إلى حساب غوغل الخاص بك من خلال هذا الرابط: https://myaccount.google.com/.

• تحت قسم (الخصوصية والتخصيص) Privacy & personalization، اضغط على خيار (إدارة البيانات والتخصيص) Manage your data & personalization.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم (تنزيل أو حذف أو وضع خطة لبياناتك) Download, delete, or make a plan for your data.

• اضغط على خيار (إنشاء خطة لحسابك) Make a plan for your account.

• ستظهر لك صفحة بعنوان (مدير حساب غير نشط)، إضغط على خيار (ابدأ) Start.

2- تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك:

بمجرد الوصول لصفحة (مدير حساب غير نشط) Inactive Account Manager، ستحتاج إلى تحديد المدة التي ستتخذ غوغل بعدها أي إجراء، وكذلك تحديث معلومات الاتصال الخاصة بك، والتي ستتواصل من خلالها غوغل معك أكثر من مرة؛ قبل شهر من انتهاء المدة التي حددتها.

• من خلال صفحة (مدير حساب غير نشط) Inactive Account Manager، حدد لغوغل متى يمكن اعتبار حسابك غير نشط، وذلك بالنقر على أيقونة القلم ذو اللون الرصاصي لاختيار المدة التي تناسبك.

• ستظهر لك نافذة منبثقة بها 4 خيارات: 3 أو 6 أو 12 أو 18 شهرًا من عدم استخدام حسابك، حدد المدة التي تناسبك، ثم اضغط على خيار (حفظ) Save.

• الخيار الثاني؛ أضف رقم هاتفك حتى تتمكن غوغل من الاتصال بك قبل اتخاذ أي إجراء بعدما يكون حسابك غير نشط للفترة المحددة أعلاه، ويمكنك إضافة رقم هاتفك، أو رقم أقرب شخص لك.

• إضافة عنوان بريد إلكتروني آخر، حيث ستتصل غوغل بعناوين بريدك الإلكتروني عندما يكون حسابك غير نشط بعد فترة الانتظار التي حددتها.

• بعد الانتهاء من إدخال هذه البيانات، اضغط على خيار (التالي) Next الموجود في أسفل الصفحة.

3- اختيار الأشخاص الذين سيشاركون معهم بياناتك:

في هذا القسم؛ تتيح لك جوجل إضافة ما يصل إلى 10 أشخاص لإعلامهم أن حسابك أصبح غير نشط من فترة، وفقًا لإعداداتك. كما تتيح لك أيضًا منحهم حق الوصول إلى بعض بياناتك.

• اضغط على خيار (إضافة شخص) Add Person؛ لإضافة عناوين البريد الإلكتروني التي تريدها واحدًا تلو الآخر.

• بمجرد إضافة عنوان بريد إلكتروني لشخص، ستظهر لك قائمة بالبيانات لتحدد أي منها تريد مشاركته مع كل شخص تضيفه، مثل: بيانات التقويم، وجهات الاتصال، والبيانات الموجودة على (غوغل درايف) Google Drive، وصور غوغل، وهذه الخطوة من شأنها أن تحافظ على خصوصيتك حتى بعد وفاتك.

• بمجرد تحديد البيانات ستظهر لك نافذة لإدخال رقم هاتف الشخص حتى تتمكن غوغل من الاتصال به بمجرد أن يصبح حسابك غير نشط، يمكنك أيضًا إضافة رسالة شخصية لإرسالها إلى ذلك الشخص.

4- اختيار حذف حساب غوغل:

يمكنك أن تقوم بتفعيل خيار حذف حساب غوغل الخاص بك بمجرد أن يصبح غير نشط، وفي هذه الحالة إذا قمت بمنح شخص ما حق الوصول إلى حسابك، فسيكون أمامه ثلاثة أشهر لتنزيل المحتوى.

• بمجرد الانتهاء من إضافة الأشخاص، وتحديد البيانات التي تريد مشاركتها معهم، اضغط على خيار (التالي) Next.

• سيُفعل قسم حذف الحساب، وهنا يمكنك الضغط على زر التبديل المجاور لخيار (نعم، احذف حسابي غير النشط) Yes, delete my inactive Google Account.

• اضغط على خيار (مراجعة الخطة) Review Plan.

• بعد مراجعة ما تريد أن يحدث لحسابك، اضغط على خيار (تأكيد الخطة) Confirm Plan.

تجدر الإشارة إلى أنه؛ إذا قررت أنك لا تريد حذف حسابك غير النشط، فيمكنك الدخول لهذه الصفحة في أي وقت، والضغط على خيار (إيقاف تشغيل خطتي) Turn Off My Plan.