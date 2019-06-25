محامو ابنة مؤسس هواوي يطالبون بإلغاء تسليمها لأميركا

طلب محامو مينغ وان تشو ابنة مؤسس هواوي والمديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، من وزير العدل الكندي الاثنين، إلغاء إجراءات التسليم بحقها وإطلاق سراحها.



ولم تُنشر الرسالة التي وجهت إلى وزير العدل ديفيد لاميتي، لكن محامو مينغ أعلنوا في بيان صحافي ذلك، وقالوا إنهم طلبوا من الوزير لاميتي "سحب الإجراءات لأن إجراءات التسليم لا أساس لها، كما أن وقف الإجراءات سيصب في مصلحة كندا القومية".

معتبرين القضية سياسية بشكل واضح، كما أنها غير عادية من وجهة نظر القانون والقضاء والسياسة الخارجية، وفقا للبيان.

وبموجب القانون الكندي، يحق لوزير العدل التدخل في قضايا تسليم مطلوبين.

علاقات متوترة بين كندا والصين

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وشهدت علاقات كندا مع الصين أزمة في أعقاب توقيف مينغ بموجب طلب أميركي في ديسمبر/كانون الأول/2018 أثناء توقف رحلتها الجوية في فانكوفر، لتقوم بعد ذلك الصين بتوقيف كنديين، هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفاريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، قبل أن تتهمها بالتجسس والتزويد بالمعلومات الاستخباراتية، كما قامت الصين بمنع استيراد المواد الزراعية من كندا والتي تقدر بمليارات الدولارات، في خطوة اعتبرها مراقبون ردا على توقيف كندا لمينغ.

ومؤخرا حض جان كريتيان رئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي على رفض طلب التسليم الأميركي وإغلاق القضية، وهو ما عارضته كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية منتقدة أن تغير كندا سلوكها عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة تسليم استجابة لضغط خارجي، ووصفته بالسابقة الخطيرة.