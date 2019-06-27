يوتيوب: المستخدم أولا.. خصائص تتيح التحكم في الفيديوهات المقترحة

أعلنت يوتيوب أمس الأربعاء، عن 3 تغييرات ستنطلق خلال أيام، تمنح هذه التغييرات المستخدمين تحكما أكبر في مقاطع الفيديو التي تظهر على الصفحة الرئيسية، وفي اقتراحات مقاطع الفيديو التالية "Up Next".

ويأتي التغيير الأول ليسهل على المستخدمين استكشاف المواضيع ومقاطع الفيديو ذات الصلة، إذ يعرض يوتيوب المقاطع بناءً على سجل المشاهدة، أو القنوات التي يشترك فيها المستخدم، وستطلق يوتيوب هذه الميزة لمستخدمي المنصة باللغة الإنجليزية على نظام أندرويد، على أن تتوفر قريباً لنظام آي أو إس، وأجهزة سطح المكتب، وبلغات أخرى.

ومن المزايا المهمة أيضا التي أعلنت عنها يوتيوب، تمكين المستخدمين من إزالة مقاطع الفيديو المقترحة التي لا يريدون مشاهدتها، كما يمكنهم منع اقتراح أي فيديو من قناة معينة، وذلك من خلال النقر على زر القائمة ثم اختيار لا تقترح القناة "Don’t Recommend Channel"، وستتوفر الميزة اعتبارا من اليوم لمستخدمي تطبيق يوتيوب على نظامي أندرويد و"آي أو إس" في العالم، على أن تتوفر لأجهزة سطح المكتب قريبًا.

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أما التغيير الثالث، فهو توضيح سبب عرض مقاطع الفيديو المقترحة، إذ قالت الشركة: "في بعض الأحيان، نقترح مقاطع فيديو من القنوات التي لم تشاهدها من قبل استنادا إلى ما شاهده وأُعجب به المستخدمون الآخرون الذي يشاركونك الاهتمام ذاته، والآن سوف يظهر ذلك كتوضيح أسفل كل فيديو في صندوق صغير"، وستتوفر الميزة اعتبارا من اليوم في العالم لمستخدمي نظام "آي أو إس"، على أن تتوفر لمستخدمي نظام أندرويد وسطح المكتب قريبًا.