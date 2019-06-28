"والد آيفون" يترك آبل.. أشهر المصممين بالعالم يستقيل

يعتزم جوني آيف مصمم "آبل" الشهير الذي ابتكر خصوصا تصاميم حواسيب "آي ماك" وهواتف "آيفون" مغادرة المجموعة هذه السنة لإطلاق شركته الخاصة، بحسب ما أعلنت "آبل" الخميس.

مواصلة الاستعانة بخدماته

وقال تيم كوك مدير "آبل" في بيان، إن "جوني شخصية مميّزة في مجال التصميم وهو اضطلع بدور محوري في إنعاش آبل منذ ثورة حواسيب آي ماك سنة 1998 حتى هواتف آي فون" سنة 2007.

وأردف "ستواصل آبل الاستعانة بخدمات جوني ومواهبه من خلال التعامل معه مباشرة في إطار مشاريع حصرية".

موضوع يهمك افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم، الجمعة، في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات... ملفات شائكة على طاولة قمة العشرين.. حرب العمالقة العرب و العالم

يذكر أنه بعد السنوات الصعبة التي شهدتها "آبل" في التسعينات، نجح حوناثن آيف، وهو بريطاني في الثانية والخمسين من العمر منحته ملكة إنجلترا لقب "سير" الشرفي قبل بضع سنوات، في إضفاء زخم جديد على الشركة، مجسّدا الأفكار الابتكارية لستيف جوبز من خلال تصميم حاسوب "آي ماك" المكتبي بجزئه الخلفي المكور والشفّاف، قبل ابتكار تصميم أجهزة أخرى لقيت نجاحا كبيرا مثل هواتف "آيفون".

أشهر المصممين الصناعيين

وعلى مرّ السنين، بات آيف من أشهر المصممين الصناعيين في العالم ويعزى له الفضل في رواج منتجات "آبل" بتصاميمها المحكمة والمنمّقة وحتّى المبسّطة، تماشيا مع تطلعات ستيف جوبز الذي حرص على أن تكون الأجهزة الإلكترونية جذّابة المظهر أيضا.

وكان إيف قد انضم إلى أبل في 1992 وقاد فرق التصميم بالشركة منذ عام 1996. وتولى منصبه الحالي كرئيس لإدارة التصميم في 2015.

ويأتي قرار رحيله من "آبل" في فترة مصيرية بالنسبة إلى الشركة التي باتت ترغب في إيلاء مزيد من الاهتمام للخدمات.

وهبطت أسهم آبل 1.5 بالمئة إلى 197.44 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق لتمحو حوالي 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية.