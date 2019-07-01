تعرف على 11 ميزة مخفية في نظام تشغيل أبل الجديد

أطلقت شركة آبل قبل أيام النسخة التجريبية العامة من أنظمة التشغيل التابعة لها، بما في ذلك نظام آي أو إس 13 "iOS 13 " المشغل لأجهزتها المحمولة، وتضمن ميزات جديدة سبق وأعلنت عنها الشركة في مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها "WWDC 2019" الذي عُقد في مايو/ أيار الماضي.

من أبرز مزايا نظامي" iOS 13" الجديد، و "iPadOS " الخاص بتشغيل حواسيب الآيباد الجديدة، دعم الوضع الداكن، ومظهر جديد لخرائط آبل بالإضافة إلى مزايا محسنة للخصوصية، لنتعرف على المزيد..

الشحن المحسن للبطارية

قد يؤدي ترك جهاز آيفون موصولا بالشاحن لمدة طويلة إلى تلف البطارية مع مرور الوقت، لذا تساعد الميزة الجديدة في إطالة عمر البطارية عن طريق تعلم عادات الشحن الخاصة بالمستخدم، وذلك بغية منع البطارية من الشحن على الفور إلى 100%.

لذا إذا كنت من الذين يشحنون هواتفهم أثناء النوم، أتاحت آبل خيار شحن البطارية المحسن "Optimized Battery Charging"، الذي يُبقي بطارية الهاتف عند مستوى 80% لمعظم ساعات النوم، ثم إتمام العشرين بالمئة المتبقية من الشحن قبل استيقاظ المستخدم.



ولاستخدام هذه الميزة الجديدة: اذهب إلى الإعدادات " Settings "، البطارية "Battery"، صحة البطارية "Battery Health" وتفعيل خيار شحن البطارية المحسن.



البحث متاح في "آيمسج"

البحث في “IMessage” كان مشكلة شائعة في الماضي، فمع النظام الجديد أتاحت آبل للمستخدمين إمكانية البحث عن الرسائل السابقة وذلك عن طريق كلمة واحدة أو جملة، ولتجربها يمكن فتح تطبيق الرسائل، ثم السحب للأسفل لإظهار حقل البحث، ثم كتابة ما تريد البحث عنه.

البحث أسهل بالصوت

أصبح البحث أكثر سهولة، ففي أي تطبيق من تطبيقات آبل سيظهر رمز للميكروفون في الجانب الأيمن، وبالنقر عليه يستطيع المستخدم البحث عما يريد باستخدام صوته بدلا من الكتابة.

مشاركة الصور مع أو بدون معلومات الموقع

أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة الصور على مواقع التواصل أو البريد الإلكتروني والرسائل من تطبيق الصور الخاص بآيفون مع إزالة معلومات الموقع.



يمكن ذلك من خلال النقر على خيارات "Options" في تطبيق الصور أعلى الشاشة، ثم إيقاف تشغيل الموقع "Location"، من قسم التضمين "Include".



مؤشر جديد لمستوى الصوت

كان مؤشر مستوى الصوت يغطي كامل الشاشة، فيزعج البعض، خاصة أثناء مشاهدات تطبيقات، مثل يوتيوب، لكن المؤشر أصبح صغيرا ويظهر على جانب الشاشة فقط.

iMessage و FaceTime يدعمان الشريحة المزدوجة

تعد هذه الميزة من المزايا المهمة بالنسبة للمستخدمين في قطاع الأعمال، أو الذين يسافرون كثيرا، ممن يحتاجون إلى أكثر من شريحة اتصال.

وكانت آبل قد أضافت دعم شريحتي اتصال مع إطلاق "آيفون إكس إس"، و"آيفون إكس إس ماكس"، و"آيفون إكس آر" ومع ذلك، فقد كانت آبل لا تدعم إلا رقم هاتف واحد على تطبيقي آيمسج وفيس تايم.



حذف التطبيقات من شاشة التحديث

من المزايا التي جاء بها نظام التشغيل الجديد، دعم إزالة تثبيت التطبيقات من شاشة التحديث، وذلك عن طريق السحب نحو اليسار على اسم التطبيق، ثم اختيار حذف، "Delete”.



"سيري" تقرأ عليك الرسائل

إن كانت لديك سماعة الأذن أيربودز "AirPods"، فإنك ستلاحظ أنه أصبح بإمكان المساعد الرقمي سيري الخاص بآبل قراءة الرسائل الواردة إليك دون الحاجة لأي تدخل منك، كما يمكنك أيضًا الرد عليها عن طريق الأوامر الصوتية فقط.



ويمكن الوصول إلى هذه الميزة عن طريق الإعدادات "Settings"،ثم الإشعارات "Notifications"، إعلان الرسائل مع سيري"Announe Messages with Siri" لتختار إعلان الرسائل من جهات الاتصال الخاصة بك فقط.



الفأرة للتحكم بآيفون، وآيباد

لقد أصبح من الممكن التحكم بهاتف آيفون، أو حاسوب آيباد اللوحي عن طريق الفأرة، أو لوحات التتبع، كما أصبح من الممكن تخصيص

اختصارات لمهام محددة، مثل: الرجوع إلى الشاشة الرئيسية، في قائمة الإعدادات.

وبعد وصل الفأرة، اذهب إلى الإعدادات "Settings"، إمكانية الوصول "Accessibility"، اللمس "Touch"، اللمس المساعد "Assistive Touch"، أجهزة التأشير " Pointing Devices " لتتمكن من تخصيص كيفية عمل الفأرة.



إزالة القيود عن حجم التطبيق

منحت آبل مستخدميها خيار إزالة حدود التنزيل في متجر آب ستور" App Store " فأصبح ممكنا تنزيل تطبيق يزيد حجمه عن جيجابايت في خطة البيانات الخلوية الخاصة بك.



ولتفعيل ذلك، اذهب إلى الإعدادات "Settings" ثم "iTunes & App Store" وتنزيل التطبيقات "App Downloads" للتخلص من الحد الأقصى الحالي لحجم التنزيل، والبالغ 200 جيجابايت.



لسفاري مدير للتنزيلات

يمكنك الآن تنزيل الملفات حين استخدام متصفح سفاري "Safari" على آيفون، وآيباد، فلن يظهر رمز مدير التنزيلات "Download Manager" إلا إذا كان لدى المستخدم تنزيل نشط أو نشط حديثا.

ويُحفظ التنزيل الخاص بالمستخدم تلقائيًا في مجلد التنزيلات في حساب آيكلاود درايف " iCloud Drive" والذي من الممكن الوصول إليه من تطبيق الملفات " Files".