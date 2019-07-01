شاهد.. تحليق أصغر روبوت على شكل حشرة

تمكن روبوت على شكل حشرة، اسمه روبوبي إكس وينغ "RoboBee X-Wing" من التحليق بأربعة أجنحة على ارتفاع منخفض بفضل لوح شمسي صغير زوّد به.

ووفقا لدراسة نشرتها مجلة نيتشر "Nature" فإن طول الروبوت أقل من 5 سنتيمترات، فيما يصل وزنه إلى 259 ميليغرام فقط.

وفيما يسمح حجم "روبوبي" الصغير له بالوصول إلى الأماكن الضيقة أو القيام بمراقبة بيئية، إلا أن تزويده بالكهرباء يعد معضلة للباحثين، فمصادر الطاقة المتاحة في الأسواق مثل بطاريات الليثيوم أيون قد تزن أضعاف أوزان هذه الحشرات الآلية، ما يمنعها من التحليق، لذا اتجه الباحثون إلى تزويدها بمصدر طاقة خارجي، لكن السلك الذي يزود الروبوت بالطاقة لا يزال يعتبر مشكلة.

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لكن باحثين من جامعة هارفارد الأميركية تمكنوا من تذليل هذه العقبة من خلال تزويد "روبوبي" بمولد "فولطاضوئي" و4 أجنحة بعدما تبين لهم أن جانحين لا يكفيان.

وحلق الروبوت نصف ثانية فقط، وتطلب إضاءة قوية جدا لتوليد طاقة كافية للإقلاع، ومع أن تحليق "روبوب" يعد سابقة إلا أنه لا يزال يحتاج إلى تحسينات للسماح له بالتحليق المستمر في الهواء الطلق، وفق ما قال معدّو الدراسة.