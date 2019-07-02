غاز السارين يثير الرعب في فيسبوك.. وإخلاء 4 مبانٍ

أكد خبراء السلامة، الثلاثاء، خلو مجمع شركة فيسبوك في وادي السيليكون من أي خطر بعد مخاوف من احتمال احتواء طرد في بريدها على غاز السارين.



وكانت أربعة من مباني فيسبوك قد أخليت الاثنين، وجرى فحص شخصين لاحتمال تعرضهما للغاز، الذي يصيب الجهاز العصبي وقد يكون قاتلاً.



لكن جون جونستون من خدمة الإطفاء في مدينة مينلو بارك في كاليفورنيا، حيث مقر فيسبوك، قال إن الفحوص المكثفة التي أجرتها فرق الإطفاء والمواد الخطرة لم تجد أي مواد سامة.



وقال جونستون لرويترز: "لا يوجد سارين"، مشيراً إلى الطرد الذي أخطأ الخبراء وذكروا، الاثنين، أن نتيجة فحصه إيجابية.

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وأضاف أن فيسبوك تفحص بشكل دوري كل الطرود، وأن فريق الخبراء ظل يعمل حتى صباح الثلاثاء.



وقالت فيسبوك إن محققين من مكتب التحقيقات الاتحادي انتقلوا إلى مقر الشركة كذلك.



وفيسبوك لها 2.3 مليار مستخدم شهرياً، وحققت إيرادات زادت عن 55 مليار دولار عام 2018.



وفي ديسمبر/كانون الأول تلقت تحذيراً من قنبلة بمجمعها الرئيسي في مينلو بارك، مما دفعها لإخلاء العديد من مبانيها.