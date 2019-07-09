آبل تقضي على كلمة المرور في آيكلاود بهذه الطريقة!

تختبر شركة آبل طرقاً جديدة لتسجيل الدخول إلى نسخة آيكلاود (iCloud) على الويب، ضمن أنظمة (iOS 13) و (iPadOS 13) و (macOS Catalina).

ويمكن للأشخاص الذين يستخدمون أحدث نسخة تجريبية من الأنظمة التشغيلية رؤية نافذة منبثقة جديدة عندما يتوجهون إلى موقع آيكلاود التجريبي.

كما تتيح النافذة المنبثقة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم باستخدام معرف الوجه (Face ID) أو معرف اللمس (Touch ID).

بينما يجب في الوقت الحالي على جميع المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة مرور معرف آبل في كل مرة، يحتاجون فيها للوصول إلى نسخة (iCloud) على الويب.

"القضاء على كلمة المرور"

وتحاول هذه الميزة القضاء على عملية إدخال كلمة المرور من خلال تقديم دعم لمعرف الوجه (Face ID) ومعرف اللمس (Touch ID).

كذلك تجعل هذه الميزة عملية تسجيل الدخول إلى نسخة (iCloud) على الويب مشابهة لعملية تسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات أو متجر آيتونز (iTunes).

وكما هو الحال مع الميزات الأخرى التي تم رصدها في الإصدار التجريبي (iOS 13) و (macOS Catalina))، فإنه ليس هناك ما يضمن أن الميزة التجريبية ستصل إلى النسخة النهائية من الأنظمة التشغيلية المفترض صدورها في شهر سبتمبر.

وتعمل الميزة في الوقت الحالي عند زيارة نسخة (iCloud) على الويب من خلال متصفح سفاري على جهاز، يعمل بأحدث نسخة تجريبية من أنظمة (iOS 13) و (iPadOS 13) و (macOS Catalina)).

أيضا يجب على المتصفح – عند زيارة موقع (iCloud.com) على أجهزة (iOS) أو (Mac) العاملة بهذه النسخ التجريبية – إعادة توجيه المستخدم تلقائياً إلى الموقع التجريبي (beta.icloud.com).

إضافة إلى ظهور نافذة منبثقة تسأل المستخدم عما إذا كان يريد تسجيل الدخول إلى (iCloud) باستخدام معرف آبل عبر القياسات الحيوية، مثل معرف الوجه أو معرف اللمس، دون الحاجة إلى المصادقة الثنائية.

ويسمح متصفح سفاري للمستخدمين بتسجيل الدخول باستخدام معرف الوجه بالنسبة للأجهزة المزودة بمعرف (Face ID)، كما يمكن لمستخدمي الهواتف وأجهزة الحاسب المحمولة المزودة بميزة (Touch ID)، مثل (MacBook Pro)، استخدام ميزة تسجيل الدخول الجديدة.

إلى ذلك تُعد هذه الميزة منطقية، وذلك بالنظر إلى أنه بإمكان المستخدم إلغاء قفل جهازه وإجراء عمليات شراء باستخدام آبل باي (Apple Pay) باستخدام معرف اللمس أو معرف الوجه.