الجيم ليس للرياضة فقط.. للكهرباء أيضاً!

تستغل صالة رياضية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة طاقة التدريب التي يبذلها روادها وتحولها إلى كهرباء تستفيد منها.

وتتيح شركة "سكرامنتو إيكو فتنس" جهاز مشي غير مزود بمحركات وعديد من أجهزة التدريب الأخرى التي صنعتها شركة "سبورتس آرت"، ومقرها واشنطن.

موضوع يهمك إذا كنت ستناقش أمرك هل تذهب إلى صالة التمارين الرياضية أم لا، فعلى الأقل شاهد هذا الفيديو لهذه المسنة في الـ93 من عمرها... فيديو لتسعينية في صالة "الجيم" يحصد ملايين المشاهدات سوشيال ميديا

وتحتوي أجهزة التمارين الرياضية على عاكسات مدمجة، على غرار تلك الموجودة في الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، لتحول الطاقة التي تتولد أثناء تمرينات الرياضيين إلى كهرباء لتشغيل الصالة الرياضية. ويُخّزن فائض الكهرباء في بطاريات لاستخدامه في الإضاءة خلال ساعات الذروة.

ويقول مالك الصالة الرياضية، خوسيه أنطونيو أفينا، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وافتتح صالة الألعاب الرياضية في 2016 "إننا نستخدم طاقة البشر لإنتاج طاقة نظيفة".

ويوضح أن لفة الدوران الواحدة، على جهاز ثابت، تنتج ما بين ألف و2500 وات كهرباء، مشيراً إلى أن هذا القدر من الطاقة يكفي لتشغيل ثلاجة. وأردف أنه حتى التمرين القصير يمكن أن يُحدث فرقاً.

وتابع أفينا "في المتوسط، أنت تنتج 20 وات على الأقل، كما تعرفون، خلال تدريب لمدة 20 دقيقة".

وتفيد شركة "سبورتس آرت" أن جهاز المشي ذاتي الحركة في الصالة الرياضية يستخدم نظام مكابح كهرومغناطيسياً وميكانيكياً لتوليد الطاقة. ولا يستخدم هذا النظام أي طاقة على الإطلاق، كما أنه لا يتحرك دون أن يخطو شخص ما عليه ويدفع الحزام حوله، سواء بالمشي أو الركض أو باستخدام أصعب وضع "دفع الزلاجات"، والذي يجعل أكثر رواد الصالة الرياضية لياقة يعرقون بشدة خلال بضع دقائق.