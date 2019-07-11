تهدف (الأذونات) Permissions التي تحصل عليها تطبيقات أندرويد إلى تحديد بياناتك الشخصية التي يمكن لهذه التطبيقات الوصول إليها، فإذا كنت لا تريد أن يكون تطبيق تحرير الصور قادراً على قراءة سجلات المكالمات الخاصة بك، فيجب عليك رفض وصوله لهذه البيانات.

لكن الآن حتى عندما ترفض الإذن بالوصول؛ تجد العديد من التطبيقات طريقة للتغلب على ذلك، حيث اكتشف الباحثون وجود أكثر من 1000 تطبيق أندرويد داخل متجر غوغل بلاي لديه القدرة على تجنب القيود، مما يسمح لها بجمع البيانات الشخصية للمستخدمين مثل: تحديد الموقع الجغرافي بدقة، وجهات الاتصال، وغير ذلك بالرغم من عدم حصول هذه التطبيقات على إذن بالوصول لها.

ووفقًا لهذه الدراسة؛ فإن التطبيقات المكتشفة قادرة على العثور على طرق وحلول خفية داخل نظام التشغيل أندرويد لتجاوز نظام الأذونات، والتغلب على رفض المستخدم منحها أذونات. كما أن عدد المستخدمين المتأثرين بذلك يصل إلى مئات الملايين.

للأسف لن يصدر إصلاح لهذه المشكلة الآن، حيث يتطلب الأمر انتظار الإصدار العاشر من نظام التشغيل أندرويد المسمى حاليًا Android Q، والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا العام. وبالرغم من ذلك؛ لا يزال هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتزيد من صعوبة وصول التطبيقات لبياناتك الشخصية.

فيما يلي 5 طرق تساعدك على منع تطبيقات أندرويد من التجسس عليك:

1- افحص أذونات التطبيقات بدقة:

ينبغي فحص كافة الأذونات دائمًا أثناء تثبيت التطبيق، وإيقاف أكبر عدد ممكن من الأذونات في إعدادات الجهاز، ويجب أيضًا أن تسأل نفسك ما إذا كان من المنطقي أن يطلب تطبيق ما بعض الأذونات، وعندما يطلب أحد التطبيقات الوصول إلى بيانات غير ملائمة لوظائفه، فهذه تعتبر علامة تحذير واضحة.

ومن المهم أيضًا مراقبة كيفية أداء هاتفك بعد تثبيت تطبيق ما، حيث إن التغييرات الجذرية في عمر بطارية الهاتف مثلًا تعتبر علامة تحذيرية، إذ غالبًا ما تعمل التطبيقات الضارة باستمرار في الخلفية لتحميل بيانات المستخدم بشكل متكرر مثل جهات الاتصال، الأمر الذي يستنزف البطارية بسرعة.

2- تفعيل أذونات التطبيق أثناء الاستخدام:

إذا قمت بتثبيت تطبيق مع تعطيل كافة الأذونات، فلا يزال بإمكانك تشغيل الأذونات التي تريدها بشكل فردي في الإعدادات، أو تفعيلها أثناء الاستخدام، وفي هذه الحالة ستتأكد من البيانات التي سيصل إليها.

يمكنك تفعيل الأذونات، أو إيقافها من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم قسم مدير التطبيقات حيث يمكنك اختيار الأذونات التي يجب تشغيلها أو إيقافها مثل: الميكروفون والكاميرا، والموقع الجغرافي، وجهات الاتصال، وغير ذلك الكثير.

3- فحص جهازك بحثاً عن الفيروسات:

تقوم خدمة غوغل Play Protect بفحص جميع تطبيقاتك للتأكد من سلامتها، ولكن حتى أكثر التطبيقات الموثوق بها يمكنها تطوير عيوب يمكن للمتسللين استغلالها، لذلك من الأفضل فحص التطبيقات على هاتفك بشكل دوري لضمان أمان تطبيقاتك.

4- إيقاف تشغيل إعدادات الموقع في بعض التطبيقات:

تقوم الكثير من الشركات والتطبيقات بتتبعك من خلال إعدادات موقعك، لذلك تكمن أُولى خطوات حماية خصوصيتك على هاتفك الذكي؛ في التحقق من إعدادات الخصوصية، والموقع الجغرافي لكل تطبيق مثبت على هاتفك، ويمكنك تعطيل خدمات الوصول لموقعك في التطبيقات، والخدمات التي لا يعتمد عملها على معرفة مكان وجودك.

5- إيقاف تشغيل بيانات الموقع في الصور:

لحماية خصوصيتك أكثر، احرص على إيقاف تشغيل إعداد الموقع في تطبيق الصور، حيث تحصل الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي على إذن وصول لصورك مثل إنستغرام، وسناب شات، وتويتر، وفيسبوك، وواتساب، وغيرها لتتمكن من إرسالها مشاركتها مع أصدقائك. لذلك إذا كان إعداد الموقع نشطًا، فسيكون من السهل على هذه التطبيقات تتبعك.