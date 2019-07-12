أمازون تطور مكبر الصوت المنزلي لمنافسة آبل

تطور أمازون نسخة عالية الجودة من مكبر الصوت المنزلي خاصتها إيكو (Echo)، والتي ستسمح للشركة بالدخول إلى سوق الصوت المتميز، مع تكثيف العمل على روبوتها المنزلي، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبيرغ.

وتخطط الشركة لإصدار النسخة الجديدة من مكبر إيكو بحلول العام المقبل، ويبدو أن النماذج الأولية لمكبر الصوت الأسطواني الشكل أوسع من النسخة الحالية، وذلك في سبيل توفير المزيد من المكونات، بما في ذلك أربعة مكبرات صوت على الأقل.

ويجري تطوير جهاز إيكو الجديد بواسطة (Lab126)، وهو ذراع البحث والتطوير للشركة، ويقع مقره في سانيفيل بولاية كاليفورنيا.

ويحافظ الجهاز على التزام العملاء بالنظام الإيكولوجي لأمازون، بما في ذلك شراء المنتجات من (Amazon.com)، واستخدام خدمات، مثل (Prime Video)؛ و (Prime Music).

وبحسب أرقام شركة أبحاث السوق (EMarketer)، فمن المفترض حصول جهاز إيكو (Echo)، الذي بيع في عام 2015، على 63 في المائة من سوق الولايات المتحدة لهذا العام.

لكن الجهاز غير قادر على منافسة (Sonos One)، و (HomePod) من آبل، و (Home Max) من غوغل، بسبب توفيرها صوتًا فائقًا.

وتمتلك غوغل حاليًا ما نسبته 31 في المئة من السوق، في حين أن البقية لديها مجتمعة ما نسبته 12 في المئة.

وتعاني آبل من مبيعات (HomePod) بالمقارنة مع توقعاتها، الأمر الذي دفعها في وقت سابق إلى تخفيض سعره.

وحاولت أمازون من قبل تحسين صوت جهاز إيكو من خلال التعديلات، وعرضت مضخمًا للصوت مستقلًا وجهازًا يربط مكبرات الصوت بصوت ستيريو.

وتخطط أمازون أيضًا لتوفير نسخة عالية الدقة من خدماتها الموسيقية (Amazon Music)، والتي يجب أن تتوافق بشكل أفضل مع جهاز إيكو الجديد.

في حين يتمتع الروبوت المنزلي، المعروف داخليًا باسم فيستا (Vesta)، بعجلات يمكن التحكم فيها بواسطة أوامر أليكسا (Alexa) الصوتية، وتهدف الشركة للكشف عنه في وقت مبكر من هذا العام، لكنه ليس جاهزًا بعد لإنتاجه على نطاق واسع.

وبالرغم من إمكانية اختيار أمازون عدم إطلاق الروبوت، لكنها جلبت في الأشهر الأخيرة المهندسين من مشاريع أخرى للعمل عليه، في إشارة إلى أنها تخطط لبيع الربوت (Vesta) في مرحلة ما.