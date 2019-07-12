طرق جديدة لكسب المال من يوتيوب

أعلنت يوتيوب في حدث فيدكون (VidCon) أنها تتجه إلى توفير المزيد من الطرق لمنشئي المحتوى لجذب المعجبين وتحقيق الإيرادات.

واستخدمت المنصة في العام الماضي الحدث لإطلاق منتجات جديدة، مثل عضويات القناة؛ ورفوف البضائع؛ والعرض الأول؛ والمزيد.

وتوسع حاليًا العديد من تلك الخيارات عبر إضافة ميزات جديدة، مع تقديم منتجات جديدة، مثل (Super Stickers)؛ وقوائم التشغيل التعليمية.

وتهدف قوائم التشغيل التعليمية إلى تعزيز الاستخدام التعليمي ليوتيوب، بحيث إنها تتيح لمُنشئي الفيديوهات التعليمية تقسيم مقاطع الفيديو إلى فصول حول المفاهيم الأساسية، والانتقال من الفصول الأكثر أساسية إلى الفصول الأكثر تقدمًا.

بينما صُمم منتج (Super Stickers) لاستكمال أداة تحقيق الأموال الحالية المسماة (Super Chat)، حيث تتيح ميزة (Super Chat)، التي أُطلقت في شهر يناير 2017، للمعجبين دفع المال لإبراز الرسائل خلال البث المباشر أو العرض الأولي.

وتقول يوتيوب إن الميزة تُعد الآن بمثابة مصدر الدخل الأساسي لما يقرب من 20 ألف قناة، بزيادة قدرها 65 في المئة على أساس سنوي.

واستخدمت أكثر من 90 ألف قناة ميزة (Super Chat) حتى الآن، مع ربح بعضها أكثر من 400 دولار في الدقيقة بفضل هذه الميزة.

وبالنظر إلى قوة (Super Chat)، فإن يوتيوب تقدم ميزة (Super Stickers)، والتي من المفترض إطلاقها في الأشهر القليلة المقبلة.

وسيكون بمقدور المعجبين شراء هذه الملصقات المتحركة الجديدة خلال البث المباشرة والعروض الأولية من أجل إظهار مدى إعجابهم بالمحتوى.

وتتجه يوتيوب إلى توفير الملصقات المتحركة الجديدة عبر لغات وفئات مختلفة، بما في ذلك الألعاب؛ والأزياء؛ والرياضة؛ والموسيقى؛ والطعام.

وأدخلت المنصة في العام الماضي ميزة عضويات القناة، والتي تسمح للمعجبين بدفع اشتراك بقيمة 4.99 دولار للحصول على ميزات خاصة، مثل شارات فريدة ورموز تعبيرية جديدة ومزايا خاصة أخرى بما في ذلك الوصول إلى البث المباشر الحصري أو مقاطع الفيديو الإضافية.

واستعرضت المنصة تغييرًا جديدًا على ميزة عضويات القناة يتمثل بالمستويات، حيث أصبح بإمكان المبدعين توفير ما يصل إلى خمس نقاط سعرية مختلفة للعضوية، ولكل منها مجموعة من الامتيازات الخاصة بها.

ووسعت يوتيوب ميزة رفوف البضائع التي أطلقتها العام الماضي في (VidCon)، والتي سمحت للمبدعين ببيع البضائع مثل القمصان، والقبعات، وأغلفة الهاتف، عبر إضافة المزيد من الشركاء الآخرين.

وتقول يوتيوب إن الآلاف من القنوات قد ضاعفت عائداتها أكثر من الضعف منذ إطلاقها بفضل ميزة رفوف البضائع، وعضويات القناة.