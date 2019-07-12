"أمازون" تعتزم زيادة مهارات ثلث موظّفيها في أميركا

تعهدت مجموعة "أمازون" العملاقة التي غالبا ما تنتقد على ظروف العمل فيها، بمساعدة ثلث موظّفيها في الولايات المتحدة على اكتساب مهارات جديدة، لا سيّما في مجال التكنولوجيات الحديثة.

في وقت تجتاح فيه الروبوتات مستودعات الشركة وتغيّر فيه الأتمتة بعض الوظائف تغييرا جذريا، تعتزم "أمازون" إنفاق 700 مليون دولار بحلول العام 2025 لمساعدة 100 ألف موظّف على الارتقاء إلى مناصب أعلى مستوى.

وتطرّقت المجموعة خصوصا إلى دورات تدريبية في مجال رسم الخرائط وتحليل مجالات الأنشطة والتخصص في البيانات الضخمة أو حتّى تولّي التنسيق اللوجستي.

وهي ستقترح على كلّ موظّفيها في الولايات المتحدة، أكانوا يعملون في المكاتب أو المستودعات، دورات في مجال الصحة وعلم الروبوتات والحوسبة السحابية.

وقالت بيث غاليتي المسؤولة عن الموارد البشرية في "أمازون"، "كثيرون من موظّفينا يرغبون بتعزيز مسيرتهم لدينا، في حين أن آخرين يطمحون لآفاق جديدة".

وأردفت "من المهمّ في رأينا الاستثمار في الموظّفين ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة وتوفير مزيد من الخيارات المهنية لهم".

ومن المرتقب أن تُكلَّف الروبوتات بعشرين مليون فرصة عمل في مجال الصناعة في العالم بحلول العام 2030، ما من شأنه أن يعزّز النموذج الاقتصادي ويعمّق الفروقات الاجتماعية والجغرافية، بحسب دراسة صدرت حديثا عن مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" التي أوضحت أن تأثير هذه الظاهرة سيختلف باختلاف البلدان والمهن.