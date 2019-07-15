تويتر تطلق موقعها الجديد على الإنترنت

أعلنت تويتر في بيان حصري على مستوى المنطقة لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية عن بدئها في إطلاق موقعها الجديد على شبكة الإنترنت Twitter.com اعتباراً من اليوم، وذلك بكل ما سيحمله من تحديث وتجديد، ليصبح أسرع وأسهل في التصفح وأكثر تخصيصاً.

ويتميز الموقع الجديد بمظهر وشكل محدث يتماشى مع تطبيق تويتر على الأجهزة الأخرى، مما يسهل الوصول إلى بعض ميزاتك المفضلة، مع مزيد من الخيارات لتتمكن من تخصيصه بما يناسبك.

وقالت تويتر في بيانها: "لقد عملنا لفترة على اختبار جوانب التصميم الجديد حتى نتمكن من التأكد من أن الموقع الجديد يعكس كيفية استخدامك لـتويتر. وبفضل مئات الآلاف من الردود التي تلقيناها خلال تلك الاختبارات، ستسهم ميزات Twitter.com في تسهيل الوصول إلى المحادثات ومتابعتها، وجعلها أكثر متعة:

• محتوى أكثر عن ما يحدث: أضفنا قسم الـ"استكشاف" لجلب نفس المحتوى الرائع الموجود في تطبيقاتنا؛ مع المزيد من الفيديو المباشر واللحظات المحلية المخصصة لك أينما كنت في العالم. كما ستحصل على سياق يتضمن معلومات الملف الشخصي داخل المحادثات ويمكنك التحقق من أهم المواضيع المتداولة في أي طريقة عرض حتى لا يفوتك ما يحدث.

• سهولة الوصول إلى ميزاتك المفضلة: ستظهر الإشارات المرجعية والقوائم وملفك الشخصي فوراً ومكانها الخاص في الشريط الجانبي، ما يجعل التصفح بين علامات التبويب المختلفة، أسهل وأسرع.

• الرسائل الخاصة في مكان واحد: تم توسيع الرسائل الخاصة حتى تتمكن من رؤية محادثاتك وإرسال الرسائل جميعها من نفس العرض. الآن تم تقليل التبديل بين الشاشات لإرسال رسالة.

• تسجيل الدخول والخروج بطريقة أسهل: سواء كان لديك ملف شخصي واحد أو عدد قليل، يمكنك الآن أيضاً التنقل بين حساباتك المختلفة بشكل أسرع، مباشرةً من الشريط الجانبي.

• اجعل تويتر خاصاً بك: لقد لاحظنا مزيد من الحب لخاصيتي التعتيم والتفتيح في الوضع الداكن، والآن لديك المزيد من الطرق لإضفاء طابعك الشخصي على تويتر حيث نوفر لك سمات وخيارات ألوان مختلفة، إلى جانب خيارين للوضع الداكن.

وأضافت تويتر في بيانها: "يشكل اليوم خطوة كبيرة في جهودنا لمواصلة بناء تويتر ليخدم الناس الذين يستخدمونها كل يوم بشكل أفضل. ويرسي هذا التحديث أيضاً أساساً أقوى للبناء عليه حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم ميزات محدّثة بشكل أسرع من ذي قبل".