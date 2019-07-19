آيفون في ورطة.. ولاء المالكين في أدنى مستوياته

انخفض ولاء مالكي هواتف آيفون من آبل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على شركة سامسونغ، وذلك وفقا لاستطلاع جديد.

ويقول الاستطلاع، الذي أجراه موقع (BankMyCell): إن نسبة الاحتفاظ بهاتف آيفون قد انخفضت بمقدار 15% مقارنة بشهر مارس من العام الماضي.

ويستبدل عدد قليل من مالكي أجهزة آيفون هواتفهم القديمة مقابل الحصول على هاتف آيفون جديد.

كما جمع (BankMyCell)، الذي يسمح لك ببيع هاتفك المستعمل والترقية إلى هاتف جديد، البيانات من أكثر من 38 ألف شخص يستبدلون هواتفهم منذ شهر أكتوبر 2018 لتتبع ولاء علامة آبل التجارية أثناء دورة الترقية.

سامسونغ أعلى

وقال (BankMyCell): إن ولاء سامسونغ كان أعلى، حيث انتقل 26% من الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة (iPhone X) إلى علامة تجارية أخرى.

بينما تحول 7.7 % فقط من مستخدمي (Galaxy S9) إلى آيفون، في حين ظل 92.3 في المئة من مستخدمي أندرويد يستخدمون هواتف أندرويد.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة 18% من الأشخاص الذين أجروا عمليات استبدال في شهر يونيو من عام 2019 قد انتقلوا من هواتف آبل إلى هواتف سامسونغ.

وباستخدام بيانات من شركات أخرى لاستكمال النتائج التي توصل إليها موقع (BankMyCell)، فقد قال: إن ولاء آيفون في أدنى مستوياته منذ عام 2011، حيث وصل إلى 73% مقارنةً مع أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 92 في المئة خلال عام 2017.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أشارت شركة أبحاث السوق (Kantar) إلى أن الأجهزة العاملة بنظام آي أو إس قد شكلت ما نسبته 36% من مبيعات الهواتف في الولايات المتحدة للربع المنتهي في شهر يونيو 2019.

وشكلت هذه الأرقام انخفاضا بنسبة 2.4% بالمقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت مبيعات هواتف أندرويد بنسبة 2.5% لتصل إلى 61% من إجمالي المبيعات.

كما أفادت شركة أبحاث السوق جارتنر (Gartner) بأن شحنات الهواتف تشهد أسوأ انخفاض لها على الإطلاق، حيث قدرت أن الشحنات العالمية ستنخفض بمقدار 68 مليون جهاز هذا العام.