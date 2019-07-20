إنستغرام تخفي "اللايك" في هذه الدول!

مدت خدمة إنستغرام نطاق خاصية إخفاء عدد "مرات الإعجاب" على منشورات المستخدمين التي يحصلون عليها، فيما يحاول التصدي لانتقادات بشأن إضرار هذا الإحصاء بالصحة النفسية وبأنه يجعل المشاركين يشعرون بالسوء عندما يقارنون أنفسهم بالآخرين.

خدمة مشاركة الصور التابعة لفيسبوك تستخدم الخاصية التجريبية في كندا منذ مايو/ أيار. والآن، تقول شركة فيسبوك إن الاختبار ربما يمتد إلى إيرلندا وإيطاليا واليابان وأستراليا والبرازيل ونيوزيلندا.

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وعادة ما تختبر فيسبوك الخاصيات الجديدة في إنستغرام وفيسبوك في أسواق أصغر قبل أن تطبقها في الولايات المتحدة، هذا إذا طبقتها من الأساس.

ومازال بإمكان الناس رؤية عدد الأشخاص الذين أعجبوا بصورهم لكنهم لن يروا الأعداد على منشورات الآخرين.