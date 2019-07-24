تشير الإحصائيات إلى أنه في المتوسط يقوم المستخدمون بالتسجيل في أكثر من 130 حسابا لخدمات مختلفة بواسطة عنوان بريد إلكتروني واحد، لذلك ليس غريباً أن نجد نسبة 73% من المستخدمين لديهم كلمات مرور مكررة، كما أن حوالي 50% منهم يستخدمون نفس كلمات المرور للحسابات الشخصية، وحسابات العمل.

وتسببت كثرة الخدمات والمواقع والتطبيقات في زيادة الحاجة لاستخدام العديد من كلمات المرور، ما يجعل غالبية المستخدمين يتخلون عن إنشاء كلمة مرور مختلفة لحساباتهم على كل خدمة أو تطبيق، حيث يقومون باستخدام كلمة المرور نفسها لعدة حسابات.

هناك حل بسيط لهذه المشكلة، وهو استخدام تطبيقات وخدمات إدارة كلمات المرور التي تساعدك في إنشاء كلمات مرور وحفظها وإدخالها تلقائياً لكل موقع أو تطبيق تستخدمه، وتضم متاجر التطبيقات عدداً كبيراً من تطبيقات إدارة كلمات المرور التي يمكنك أن تعتمد عليها.

فيما يلي 5 تطبيقات تساعدك على إدارة كلمات المرور بسهولة:

1- تطبيق LastPass:

يعتبر LastPass أحد أكثر تطبيقات إدارة كلمات المرور شيوعاً، حيث يوفر توازناً جيداً في الميزات لكل من مستويات التسعير الخاصة به، فهناك خطة مجانية قوية، وخطة عائلية لعدد يصل إلى 6 أفراد، بحيث يمكنك الحفاظ على أمان أسرتك بأكملها من خلال تعليم أطفالك عادات مناسبة لتأمين كلمات المرور وحماية بياناتهم في سن مبكرة.

يتيح لك هذا التطبيق تخزين أسماء المستخدمين، وكلمات المرور لجميع حساباتك على الإنترنت في أمان بفضل تقنيات التشفير التي يعتمد عليها، ويمكنك أيضاً من خلاله إنشاء كلمات مرور آمنة بنقرة واحدة باستخدام مولد كلمة السر المدمج، كما يدعم المزامنة للوصول للبيانات على جميع أجهرتك بسهولة، ويدعم المصادقة متعددة العوامل لإضافة طبقة ثانية من الحماية على حسابك.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على المزيد من الميزات.

2- تطبيق Dashlane:

يعتبر تطبيق Dashlane من أبرز تطبيقات إدارة كلمات مرور التي تتمتع بتصميم جيد، كما أنه سهل الاستخدام، ويضم عدد كبير من ميزات التأمين القوية.

يتيح لك هذا التطبيق استبدال كلمات المرور الضعيفة في ثوانٍ باستخدام Password Generator، أو مبدل كلمة المرور المؤتمت، ويدعم نماذج الملء التلقائي.

يدعم التطبيق أيضاً ميزة Dark Web Monitoring التي تتيح لك الحصول على تنبيهات أمان فورية لكل حساب بريد إلكتروني تضيفه، وكذلك ميزة فحص محتويات صندوق البريد الوارد، والعثور على جميع الحسابات التي قمت

بإنشائها وتحليل مستوى أمانها.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

3- تطبيق 1Password:

أهم ما يميز تطبيق 1Password هو بساطته، حيث يمكنك استخدامه لإنشاء كلمات مرور قوية عشوائية أو رموز مصادقة ثنائية2FA. كما يدعم مفاتيح الأمان U2F، مما يضيف مستوىً إضافياً من الحماية إلى حسابك وكلمات المرور الخاصة بك.

يدعم التطبيق ميزة المزامنة ليتيح لك الوصول البيانات على جميع أجهزتك بسهولة، ويتيح لك الحصول على تنبيهات عندما يكون الموقع أو التطبيق الذي تستخدمه قد تعرض للاختراق، لتتمكن من تغيير كلمات المرور الخاصة بك.

التطبيق متاح مجاناً لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور

4- تطبيق Enpass:

يختلف Enpass عن معظم تطبيقات إدارة كلمات المرور كلمات المرور الأخرى في أنه لا يتطلب اتصالاً بالإنترنت، ويمكنك الحصول عليه بعملية شراء لمرة واحدة بدلاً من الاشتراك الشهري أو السنوي، والأفضل من ذلك أنه لن يخزن أي من بياناتك على خوادمه الخاصة.

يتيح لك مولد كلمات المرور القوي المدمج بالتطبيق إنشاء كلمات مرور فريدة وقوية، ويملأ تفاصيل تسجيل الدخول تلقائياً في التطبيقات، والمتصفحات، ويدعم ميزة المزامنة.

والأهم من ذلك أنه يدعم أكثر من 80 قالب مُعد مُسبقاً لحفظ كل أنواع المعلومات، مثل حفظ المرفقات، والحسابات المصرفية، وجواز السفر، وأرقام الضمان الاجتماعي، ووثائق السفر وغير ذلك الكثير.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

5- تطبيق RememBear:

يوفر لك تطبيق RememBear أسهل طريقة لإنشاء وتخزين واستخدام كلمات مرور قوية جداً عبر أجهزتك، والبقاء آمناً عبر الإنترنت. كما أنه يخزن بيانات بطاقات الائتمان للتسوق عبر الإنترنت بشكل أسرع، مع طبقة إضافية من الأمان.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة، ويدعم ميزة تسجيل الدخول تلقائياً، وميزة المزامنة عبر جميع أجهزتك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.