5 طرق لتوفير الوقت في عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تقدم خدمة آزور Azure السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت بعض ميزات وأدوات الذكاء الاصطناعي لمايكروسوفت أوفيس Microsoft Office، من أجل تسهيل الاستخدام المباشر للبيانات والتنبؤ بها، وبالتالي توفير المزيد من الوقت لمهامك الأكثر تعقيداً من أجل زيادة الإنتاجية.

بُنيت المساعدات الرقمية الحديثة اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، وهذا يبدو واضحًا لنا في جميع المساعدات الصوتية التي نعتمد عليها اليوم، فنحن نسأل (أليكسا) Alexa عن حالة الطقس، و(سيري) Siri عن الوصفات الجديدة، ونطلب من مساعد غوغل الصوتي توضيح أقصر طريق للوصول إلى وجهتنا باستخدام الخرائط.

وبالرغم من وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مكاتب العمل، ولكن هناك شيء واحد مؤكد حتى الآن، وهو أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محلنا في أي وقت قريب، فهو الآن يساعدنا في القيام المهام الروتينية، مما يسمح لنا بالتركيز على مهام أكثر تعقيدًا وصعوبة.

فيما يلي 5 طرق لتوفير الوقت باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي في عملك:

1- جدولة المواعيد:

أي شخص يقوم بإجراء مقابلات العمل بانتظام سيكون على دراية بهذه المشكلة، حيث يرسل عدة اقتراحات للحصول على موعد على أمل أن يكون واحدًا منهم على الأقل مناسبًا للشخص الذي يريد مقابلته. ولسوء الحظ؛ نادرًا ما يتمكن من تحديد ميعاد المقابلة من أول مرة، لذلك يستمر في البحث عن ميعاد آخر مناسب.

يمكنك تجنب هذا الجهد عن طريق استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في Office 365، فكل ما تحتاجه هو حساب Office، وإضافة FindTime المجانية.

كالعادة؛ عليك أن تبدأ باقتراح بعض التواريخ، ويمكن لأي شخص في القائمة أن يتلقى بريدًا إلكترونيًا لمعرفة المواعيد التي تناسب المشاركين الآخرين في الاجتماع، ثم يقدم كل مشارك التاريخ الذي يفضله، ومن ثم تقوم هذه الإضافة بإرسال الميعاد النهائي تلقائيًا إلى كل مشارك.

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2- إنشاء الجداول من الصور:

في الكثير من الحالات لا تتوفر الجداول في شكل رقمي يتيح استخدامها بسهولة، وهنا يمكنك الاعتماد على ميزة (إدراج بيانات من صورة) الموجودة في أكسيل Excel، حيث يمكنك التقاط صورة لجدول بيانات مطبوع باستخدام هاتفك وتحويل تلك المعلومات المطبوعة إلى جدول بيانات Excel رقمي بنقرة واحدة.

تعمل ميزة التعرف على الصور الجديدة على تحويل الصورة إلى جدول قابل للتحرير بالكامل في Excel تلقائيًا، مما يلغي الحاجة لإدخال البيانات يدويًا، ويتيح لك ترتيب هذه المعلومات وتحليلها بسرعة لاتخاذ قرارات أفضل بسرعة.

3- تقديم اقتراحات ذكية من الجداول:

غالبًا ما تكون الجداول غير مفهومة للوهلة الأولى، ولكن في Office 365 يمكنك استخدام ميزة Excel Ideas، التي تساعدك على استخراج المعلومات الأساسية من جداول البيانات – في شكل مخططات ورسوم بيانية، وPivotCharts – وعرضها في منطقة منفصلة. وبذلك يمنحك ملخص البيانات نظرة عامة على جميع الرؤى والأنماط الموجودة في البيانات، مما يساعدك على تحليلها وفهمها في ثوانٍ.

4- ترجمة رسائل البريد الإلكتروني بسرعة:

تتيح لك إضافة Translator for Outlook ترجمة محتوى رسائل البريد الإلكتروني بنقرة زر واحدة، وهذا بغض النظر عن اللغة، والجهاز الذي تستخدمه.

هذه الإضافة متوافقة مع Outlook 2013، وأي إصدار أحدث، وكذلك مع نظام (آي أو إس) iOS و(أندرويد) Android وإصدار الويب.

5- ترجمة نصوص العروض التقديمية:

تقوم أداة Presentation Translator for PowerPoint بترجمة نصوص العرض التقديمي إلى لغتك المفضلة، وتدعم هذه الأداة أكثر من 60 لغة معتمدة، ويمكن أيضًا استخدام هذه الميزة للأشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع.