من الشائع أن يفقد أي شخص منا هاتفه داخل المنزل، وقد يقوم بالبحث عنه لفترة طويلة دون جدوى. بالتأكيد يمكنك في هذه الحالة أن تطلب من شخص ما الاتصال بهاتفك، ولكن إذا كنت بمفردك في المنزل فستحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى للعثور عليه. وإذا كان لديك جهاز Amazon Echo، فيمكنك أن تطلب من المساعد الصوتي أليكسا مساعدتك في ذلك.

هناك بالفعل ثلاث طرق يمكنك من خلالها استخدام جهاز (أمازون إيكو) Amazon Echo للعثور على هاتفك المفقود، وذلك من خلال الأوامر الصوتية، ولكنك ستحتاج أولًا إلى ضبط إعداداته تحسبًا لمثل هذه الحالات الطارئة.

فيما يلي 3 طرق للعثور على هاتفك المفقود داخل المنزل باستخدام Amazon Echo:

1- تفعيل ميزة Find My Phone مع أليكسا:

يدعم المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa ميزة (Find My Phone) التي تساعدك في العثور على هاتفك المفقود، كما يمكنك أيضًا إضافة أكثر من رقم هاتف، ولتفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق (أليكسا) Alexa.

• من القائمة، اضغط على قسم (المهارات والألعاب) Skills & Games.

• ابحث عن ميزة (Find My Phone)، ثم اضغط على خيار( تمكين الاستخدام) Enable To Use لتفعيلها.

• اربط حساب أمازون الخاص بك، ثم اضغط على (السماح) Allow لمنح حق الوصول إلى حسابك.

• قل؛ “أليكسا، ابحث عن هاتفي”، وفي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه الميزة، سوف تطلب أليكسا رقم هاتفك، وترسل لك كود مكون من 4 أرقام في رسالة نصية لتأكيد ملكيتك للهاتف.

• عندما تتلقى الرسالة النصية أبلغ أليكسا بالكود، بعدها سيبدأ هاتفك في الرنين.

بعد عملية الإعداد، لن تضطر إلى تسجيل الدخول أو تقديم رقم هاتفك مرة أخرى، وسيصبح استخدام هذه الميزة سهلًا للغاية، فقط قل “أليكسا؛ ابحثي عن هاتفي”. ستقوم أليكسا بالاتصال بهاتفك لمساعدتك في تحديد موقعه.

2- استخدام تطبيق TrackR لتتبع هاتفك:

يمكنك استخدام تطبيق TrackR، والذي يتوافق مع الأجهزة التي تعتمد على المساعد أليكسا لتتبع هاتفك في حالة فقده، ولكن سيتطلب الأمر أولًا تنزيل التطبيق على هاتفك، ثم إعداده لتوصيله بجهاز Echo.

بعد تفعيل تطبيق Trackr على جهازك، قل: “أليكسا، اطلب من TrackR العثور على هاتفي”، ستُخبرك أليكسا بعنوان آخر موقع معروف لهاتفك، وإذا قلت: “أليكسا، اطلب من TrackR أن يجعل هاتفي يرن”، فستفعل ذلك بالضبط.

3- اطلب من أليكسا تشغيل موسيقى على هاتفك:

لجعل أليكسا تقوم بذلك؛ ستحتاج إلى حساب على موقع IFTTT، والذي سوف يعلمك أيضًا كيفية توصيل جميع أجهزتك ببعضها، إليك كيفية إعداده:

• قم بتسجيل الدخول لموقع IFTTT، ثم اكتب في شريط البحث الموجود في الجزء العلوي "Alexa".

• ستظهر لك قائمة بخيارات أليكسا، اضغط على كل خيار "أليكسا؛ شغل موسيقى على هاتفي" لتفعيله.

• بعد ذلك؛ سيُطلب منك تسجيل الدخول إلى حساب (أمازون) Amazon، وإدخال رقم هاتفك. ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عندما تفقد هاتفك في المنزل، كل ما عليك فعله هو توجيه هذا الأمر الصوتي لجهاز Amazon Echo، أليكسا؛ شغل موسيقى على هاتفي".