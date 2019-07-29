لتسريع البحث.. غوغل يهديك ميزة جديدة

تخيل نفسك تبحث من خلال صور غوغل عن بعض اللوحات الجدارية، أو أفكار أثاث جديدة باستخدام هاتفك، وتريد الوصول السريع لأحد المواقع عند رؤيتك لصورة تعجبك. الآن يمكنك التمرير للانتقال إلى موقع الويب أسرع بفضل ميزة (التمرير السريع للزيارة) Swipe to Visit.

توفر هذه الميزة طريقة أسرع لمعاينة صفحات الويب من بحث صور غوغل، والتي تعتمد في عملها على تقنية (صفحات الهاتف المُسرعة) Accelerated Mobile Pages، والمعروفة اختصارًا بـ AMP، والتي أعلنت عنها غوغل لأول مرة في عام 2016، وهي مشروع مفتوح المصدر مصمم لتسريع صفحات الويب بالهواتف.

يتمثل أحد العناصر المهمة في البحث المرئي في قدرة المستخدمين على رؤية العديد من الأفكار قبل اتخاذ أي قرار، سواء كان شراء منتج، أو العثور على تعليمات لمشروع DIY. غالبًا ما يتضمن ذلك تحميل العديد من صفحات الويب، والتي يمكن أن تؤدي إلى إبطاء عملية البحث بشكل كبير ومنع المستخدمين من إكمال المهمة.

كما أن هذه الميزة ستساعد العلامات التجارية في جذب العديد من العملاء المحتملين لمواقع الويب الخاصة بها من خلال التقاط صور عالية الجودة، وتضمينها في صفحات مواقعها، وتحسينها لتظهر في نتائج البحث.

ستعمل ميزة (Swipe to Visit) عبر متصفحات الويب بالهواتف، ولكنها لن تعمل على شريط بحث هواتف(بكسل) Pixel التابعة لغوغل في الوقت الحالي، وضع في اعتبارك أيضًا أن بعض مواقع الويب قد لا تدعم تقنية (AMP) حتى الآن.

إليك كيفية عمل هذه الميزة:

• افتح متصفح الويب على هاتفك.

• ابحث عن شيء ما، مثل: مناظر طبيعية، واضغط على البحث داخل الصور.

• اضغط على الصورة التي تلفت انتباهك.

• سترى معاينة للموقع في أسفل الشاشة، اسحب لأعلى لعرض صفحة الويب على الفور.

• عند الانتهاء من النظر إلى صفحة الويب، يمكنك إما الخروج منها أو تمريرها لأسفل للعرض لاحقًا.

في السياق نفسه، أعلنت غوغل أيضًا عن تطبيق Gallery Go الجديد، وهو نسخة مصغرة من تطبيق الصور الشهير Google Photos لتنظيم وإدارة الصور.

يستخدم تطبيق Gallery Go ميزات التعلم الآلي لتنظيم صورك تلقائيًا وجعلها تبدو بشكل أفضل، ويساعد لأول مرة مالكي الهواتف الذكية في البحث عن الصور وتعديلها وإدارتها بسهولة دون الحاجة إلى الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة.