لجري أكثر متعة.. إليك هذه التطبيقات!

تُعتبر ممارسة الرياضة شيئا ضروريا لمساعدتنا في الحفاظ على صحتنا، وللحصول على جسم رشيق، وتُعد رياضة الجري إحدى الرياضات السهلة التي يمكن ممارستها في أي وقت دون الحاجة إلى الاشتراك في أحد النوادي الرياضية، أو شراء أجهزة رياضية.

ولكن في كثير من الأحيان، يمكن أن تشعر أن الجري تمرين رتيب، حيث لا يوجد تنوع، كما أن الحركة المستمرة تعوق قدرتك على التركيز أثناء الاستماع إلى البودكاست أو الكتب الصوتية، وبالتالي فإن الحفاظ على الاستمتاع أثناء الركض ليس ممكنا دائما.

لحسن الحظ، يحاول عدد قليل من المطورين تضمين عنصر المتعة لهذا النشاط من خلال إضافة بعض الميزات الجديدة في تطبيقات الجري.

فيما يلي 4 تطبيقات تجعل ممارسة رياضة الجري أكثر متعة:



1- تطبيق Charity Miles:

يساعدك تطبيق Charity Miles في اكتساب نقاط وتحويلها إلى أموال للتبرع بها للأعمال الخيرية سواء كنت تمارس رياضة الجري، أو المشي، أو ركوب الدراجة في أي وقت، وفي أي مكان.

يقوم التطبيق بحساب المسافة التي قطعتها، ومن ثم حساب النقاط المكتسبة والمبلغ الذي يمكنك التبرع به لإحدى الجمعيات الخيرية الأربعين المتاحة التي يدعمها.

يتيح لك التطبيق مزامنة إحصائياتك في تطبيقات رياضية أخرى مثل: Strava، وFitbit، وتطبيق الصحة من آبل، وغيرها الكثير من التطبيقات، كما يتميز أيضًا بوجود بعض الأدوات الاجتماعية التي تتيح لك التمرين وكسب النقاط مع أصدقائك.

التطبيق متاح مجانا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.



2- تطبيق Zombies، Run!:

يتيح لك تطبيق (Zombies، Run!) تحويل الطرق المملة التي تعرفها إلى مسارات مليئة بالزومبي، يجب تخطيها بسرعة لتصل إلى المنزل الآمن، مما يضيف بعض الإثارة إلى ممارستك رياضة الجري يوميا.

يمكنك البدء من خلال اختيار مهمة، حيث يمكن لكل شخص تحديد مسافة وسرعة مختلفة، ويجب عليك الحفاظ على سرعتك المحددة لتتمكن من الهروب، والتطبيق يعمل في أي مكان وفي أي سرعة، حيث يمكنك الركض في الحديقة أو الركض على طول الشاطئ.

بمجرد البدء سيعمل التطبيق على تشويقك من خلال سماعات الرأس مع رسائل الصوتية من أعضاء فريقك، وصراخ الزومبي عندما تبطئ.

كلما تقدمت عبر المسار، سيضيف التطبيق تلقائيا الإمدادات الحيوية عبر الطريق إلى حقيبتك مثل: الأدوية، والذخيرة، بالإضافة إلى ذلك لديك الخيار لعرض إحصائياتك والتقدم الذي تحققه على الخريطة.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.



3- تطبيق RockMyRun:

يقوم تطبيق RockMyRun بضبط الموسيقى تلقائيًا للمزامنة مع خطواتك، أو معدل ضربات القلب من خلال تقنية Body-Driven Music الخاصة به، كما صُمم التطبيق بالتعاون مع أفضل منسقي الموسيقى على مستوى العالم.

كما يتيح لك الحصول على اقتراحات للمحطات التي تُحدث باستمرار بناءً على تفضيلات الاستماع لديك، واكتشاف موسيقى جديدة بناءً على النشاط والمزاج.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.



4- تطبيق Run An Empire:

التطبيق عبارة عن لعبة إستراتيجية متصلة بالعالم الحقيقي، وهدفك الرئيسي هنا سيكون تنمية إمبراطوريتك والتقاط أكبر عدد ممكن من المناطق. وللقيام بذلك، سوف تضطر إلى المشي أو الركض بالقرب من هذه الأماكن.

أثناء تجميع الأميال، تكافئك اللعبة بمزيد من القوى العاملة والمحاربين والعملات الرقمية وغيرها من الأشياء الجيدة. نظرًا لأن Run An Empire هي لعبة في الوقت الفعلي، لذلك سيتعين عليك دائمًا محاربة جيرانك واللاعبين الآخرين للحصول على مناطق.

يمكنك إقران التطبيق بأجهزة اللياقة البدنية التي ترتديها؛ ليعرض لك مجموعة شاملة من الإحصائيات مثل: المسافة التي قطعتها، عدد السعرات الحرارية وغير ذلك.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر غوغل بلاي، ولمستخدمي آيفون، وآيباد عبر آب ستور.