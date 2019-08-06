على خُطى آبل.. سامسونغ تعلن عن ساعتها الذكية

أعلنت شركة سامسونغ رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة (Galaxy Watch Active 2)، والتي تأتي مع عدد من الترقيات.

وحصل الجيل الثاني من ساعة (Galaxy Watch Active) من سامسونغ على الكثير من التسريبات، حيث ظهرت جميع التفاصيل قبل الإعلان الرسمي بوقت طويل.

وكما هو متوقع، فإن الجيل الثاني من الساعة الذكية يُعد بمثابة ترقية بسيطة للطراز الأخير، وتتميز بإطار جديد يعمل باللمس مع خيارين للحجم.

كذلك يأتي كل من الإصدارين 40 ميليمتر، و 44 ميليمتر من (Galaxy Watch Active 2) بشاشة دائرية من نوع (Super AMOLED) وبدقة 360×360 بيكسلًا وبقياس 1.2 إنشًا لإصدار 40 ميليمتر و 1.4 إنشًا لإصدار 44 ميليمتر.

حواف حساسة

كما عمدت سامسونغ إلى ترقية الإطار الدوار على الساعة المستخدم للتنقل باستخدام إصدار رقمي جديد، وأصبحت حواف الساعة الآن حساسة للمس، مما يسمح لك باستخدامها كإطار دوار والتنقل ضمن نظام التشغيل على الساعة.

وتقول الشركة: إن الحافة الحساسة للمس الجديدة تعمل في اتجاه عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، مثل شاشة (Galaxy Watch) كاملة الحجم.

كم جهة أخرى، تقدم سامسونغ ساعة (Active 2) بإصدار ألومنيوم يأتي بثلاثة ألوان هي الفضي والأسود والذهبي الوردي، ومزودة بأحزمة بلاستيكية، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان مماثلة بإصدار من الفولاذ المقاوم للصدأ، إلى جانب الأحزمة الجلدية.

وتُصنف إصدارات الألمنيوم على أنها خفيفة الوزن بمعدل يتراوح من 26 إلى 30 غراما، مقارنةً بالفولاذ المقاوم للصدأ الفائق الجودة الذي يتراوح بين 37 إلى 44 غراما.

وتتضمن جميع الإصدارات رقاقات (Exynos 9110) من سامسونغ، والتي تعمل بتردد 1.15 غيغاهيرتز، وتعمل الساعة بواسطة نظام التشغيل تايزن (Tizen).

ويحتوي طراز 40 ميليمتر على بطارية بسعة 247 ميلي أمبير مقابل بطارية بسعة 340 ميلي أمبير لطراز 44 ميليمتر.

ويتضمن طراز (Bluetooth 5.0) القياسي ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 768 ميغابايت وذاكرة تخزين بسعة 4 غيغابايت، بينما يشتمل طراز (LTE) على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 1.5 غيغابايت و 4 غيغابايت.

ويدعم كلا الطرازين (NFC)؛ و (802.11n Wi-Fi)؛ وأربعة أنواع من دعم خدمات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية (GPS).

مثل آبل

يذكر أن سامسونغ عملت على ميزة تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، مثل ساعة آبل الذكية (Apple Watch)، لكن هذه الميزة لن تكون مفعلة عند الإطلاق.

وتقول سامسونغ: إن الساعة الجديدة تأتي أيضا مع أجهزة استشعار صحية جديدة تتيح لها قراءة البيانات بشكل أسرع، حيث يمكن للساعة نفسها تتبع أكثر من 39 تمرينًا، ويمكنها تتبع مستويات الإجهاد والضغط في الوقت الفعلي.

ويبدأ سعر إصدار البلوتوث من (Galaxy Watch Active 2) من مبلغ 280 دولارا لنسخة 40 ميليمتر و 300 دولارا لنسخة 44 ميليمتر، والتي تصل إلى المتاجر بحلول 27 سبتمبر/أيلول.