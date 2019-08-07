شاهد الجيش الروسي يطلق "الصياد".. أول درون ثقيلة

قال الجيش الروسي إن طائرة عسكرية ثقيلة بدون طيار قام بتطويرها حلقت في رحلتها الأولى بنجاح.

وأصدرت وزارة الدفاع، الأربعاء، تسجيلاً مصوراً يظهر الطائرة التي أطلق عليها أوخوتنيك (الصياد) وهي تقلع وتقوم بالمناورة ثم تهبط.

وكانت الوزارة قالت إن الطائرة غير المأهولة، التي تملك قدرات متقدمة على الاستطلاع والتخفي، حلقت لأول مرة لمدة 20 دقيقة يوم السبت.

وتعد الطائرة التي صممت على شكل وتد وطورتها شركة سوخوي قفزة كبيرة بالمقارنة مع غيرها من المركبات الجوية غير المأهولة التي سبق تطويرها في روسيا.

وتمت إحاطة المشروع بالسرية، لكن تقارير وسائل الإعلام الروسية تحدثت عن أن الطائرة الجديدة تزن حمولتها 20 طناً ويصل مداها إلى خمسة آلاف كيلومتر.

تشبه طائرة أوخوتنيك ذات المحرك الواحد من الناحية النظرية طائرة آر كيو-170 سنتينال التي تنتجها شركة لوكيهيد مارتن الأميركية.