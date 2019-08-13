هاتف بشاشتين وقابل للفصل.. جديد إل جي

أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" عن أحدث هواتفها "ثينك كيو في 60"، والذي يدعم تقنيات شبكات الجيل الخامس، ويأتي بشاشتين قابلتين للفصل.

وتخطط "إل جي" لتقديم هاتفها الجديد خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (إيفا) لعام 2019 في برلين والذي يعد أكبر معرض للإلكترونيات في أوروبا، وذلك في الـ6 من سبتمبر المقبل، أي بعد 4 أشهر فقط من إطلاقها لهاتف "ثينك كيو في 50".

ويظهر في إعلان مدته 15 ثانية ويحمل عنوان "الازدواج، الأفضل"، عقرب ساعة يتحرك من الساعة السادسة إلى الساعة الـ12 في شاشة الساعة النصفية، مشيرة إلى الحركة المطورة للشاشة الثانية لهاتفها "في 50" والتي يمكن تثبيتها على زاوية 104درجات أو 180 درجة.