رداً على أميركا.. هواوي تعتزم إطلاق خدمة خرائط خاصة

أعلنت شركة هواوي أنها تعتزم الكشف عن خدمة خرائط جديدة خاصة بها في تشرين الأول/أكتوبر القادم، وذلك في إطار سعي العملاق الصيني إلى مواجهة حظر الحكومة الأميركية استخدام خرائط غوغل في هواتفها الذكية.

ونقلت صحيفة (تشاينا ديلي) China Daily الصينية عن مسؤول بالشركة قولها إن خدمة الخرائط الخاصة بهواوي، التي تُعرف حاليًا باسم (ماب كيت) Map Kit، ليست موجهة للمستهلكين العاديين مباشرةً، بل إنها مصممة لتشجيع مطوري البرمجيات على بناء تطبيقات تستفيد من قدرات الخدمة.

خرائط تشمل 150 بلداً ومنطقة

وأضافت الصحيفة أن خدمة الخرائط (ماب كيت) سوف تكون مرتبطة بخدمات الخرائط المحلية، وسوف تغطي 150 بلدًا ومنطقةً. كما نقلت عن مصدر مطلع أن عملاق التقنية الروسي (ياندكس) Yandex، وموقع حجوزات السفر الأميركي (بوكينج) Booking هما من بين العديد من شركات البرمجيات التي أبرمت شراكة مع هواوي بغية تطوير خدمة الخرائط هذه.

ويُعتقد أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على شعبية هواوي في سوق الهواتف الذكية. وأوضح تشانج بينجان، رئيس الخدمات السحابية في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، أن أكثر من 50% من تطبيقات الهاتف المحمول عبارة عن خدمات تعتمد على الموقع، وتعتمد على قدرات رسم الخرائط.

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وأضاف تشانج: "خدمة (ماب كيت) سوف تكون متاحةً بأكثر من 40 لغة. كما أنها تمتاز بقدرتها على توفير حالة حركة المرور لحظيًا، وسوف توفر نظامًا للملاحة معقدًا وقادرًا على التعرف على تغيير السيارات لممرات السير في الشارع الواحد. وتدعم الخدمة أيضًا مزايا الخرائط القائمة على الواقع المعزز".

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت شركة هواوي على قائمة الكيانات المحظورة في شهر أيار/ مايو الماضي لتُمنع بذلك من شراء التقنيات الأميركية دون موافقة حكومية خاصة.

ولكن ابتداءً من أواخر تموز/ يوليو الماضي، بدأت بعض الشركات الأميركية استئناف مبيعاتها إلى هواوي تدريجيًا، ولكن الشركة الصينية لا تزال غير قادرة على الوصول إلى التقنيات الأميركية المهمة مثل تحديثات نظام التشغيل أندرويد من غوغل، وخرائط غوغل في هواتفها الذكية الجديدة.

قيود أميركية

وقال يو تشنج دونج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال المستهلكين في هواوي، إن القيود التي تفرضها الحكومة الأميركية تقلل من توقعات الشحن السنوي لهواتفها الذكية من نحو 300 مليون وحدة إلى قرابة 240 مليون وحدة في عام 2019.

وقال شيانج ليجانج – المدير العام لجمعية صناعة الاتصالات (اتحاد استهلاك المعلومات) ICA، رغم أن هواوي تعد من المتأخرين في سوق خدمات رسم الخرائط، إلا أنها تمتلك محطات اتصالات أساسية في أكثر من 160 دولة ومنطقة، الأمر الذي يمكنها من تقديم معلومات تكميلية لبيانات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وبالتالي توفير أفضل خدمات لرسم الخرائط.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية هواوي الجديدة الرامية إلى بناء نظام بيئي أكثر قوة لتطبيقات الهاتف المحمول.

وكشفت الشركة يوم الجمعة الماضي عن نظام التشغيل الخاص بها (هارموني أو إس) HarmonyOS، وهي تسعى إلى جذب المزيد من مطوري التطبيقات للعمل على تطبيقات خاصة بنظامها الجديد.