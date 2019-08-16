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إنستغرام تحارب المنشورات الزائفة.. خاصية جديدة بأميركا

المصدر: دبي ـ العربية.نت
توضيحية
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أعلن موقع إنستغرام لمشاركة الصور المملوك لشركة فيسبوك أنه أضاف خاصية تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن المنشورات التي يعتقدون أنها زائفة وذلك في مسعى منه لمنع ظهور المعلومات المضللة وغيرها من الانتهاكات على منصته.

ولا تحظر فيسبوك نشر معلومات زائفة في أي من خدماتها للتواصل الاجتماعي لكنها تتخذ خطوات للحد من انتشارها وتحذر المستخدمين بشأنها.

ولدى فيسبوك 54 شريكاً لفحص الحقائق يعملون في 24 لغة لكن البرنامج في إنستغرام سيتاح في الولايات المتحدة فقط.

وقالت ستيفاني أوتواي المتحدثة باسم فيسبوك "هذه خطوة أولية حيث نعمل باتجاه نهج أكثر شمولا لمعالجة المعلومات المضللة".

كلمات دالّة

#أخبار, #إنستغرام, #فيسبوك

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