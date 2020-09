بعد غرامة بـ5 مليارات دولار..فيسبوك تشدد حماية الخصوصية

أطلقت شركة فيسبوك، الأربعاء، ميزة جديدة تتيح لك الاطلاع على البيانات التي تشاركها التطبيقات والمواقع الإلكترونية عن نشاطك لفيسبوك، والتحكم فيها.

وتحمل هذه الميزة اسم "النشاط خارج فيسبوك" Off-Facebook Activity، وهي تتيح لك تتبع بياناتك التي يمكن لتطبيقات الجهات الخارجية الوصول إليها، وكيفية استغلالها لهذه البيانات. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تشتري هاتف غالاكسي نوت 10 عبر الإنترنت، فيمكن لفيسبوك معرفة ما كنت تبحث عنه وإظهار الإعلانات المستهدفة لهذا الهاتف.

وباستخدام ميزة الخصوصية الجديدة، يمكنك إخبار فيسبوك بفصل أي معلومات شاركتها المنصة عن حسابك، وسوف تتوقف عن عرض تلك الإعلانات المستهدفة. ويأتي إطلاق هذه الميزة بعد تغريم فيسبوك مبلغ 5 مليارات دولارِ من قبل لجنة التجارة الفيدرالية FTC، وإلزام المنصة بحماية خصوصية المستخدمين بشكل أفضل.

وسبق أن أعلن فيسبوك خلال الشهر الماضي عن بعض الميزات والأدوات الجديدة لتعزيز شفافية الإعلانات، ومساعدتك في معرفة كيفية وصول الشركات المعلنة إليك، وكيفية تأثير معلوماتك على الإعلانات التي تراها، مع تسليط الضوء على عناصر التحكم التي يمكنك استخدامها لتخصيص تجربة استخدامك لفيسبوك بسهولة، ومنها:

• ميزة "لماذا أرى هذا الإعلان" Why am I seeing this ad؟ لتوضح لك الأسباب ذات الصلة بظهور أي إعلان أمامك أثناء تصفحك لفيسبوك.

• ميزة "تفضيلات الإعلان" Ad Preferences التي حصلت على تحديث لتُظهر لك المزيد عن الشركات التي تُحمّل قوائم بياناتك.

• ميزة جديدة تُسمى "لماذا أرى هذا المنشور؟" Why am I seeing this post؟ لتُساعدك في التحكم فيما تراه من أصدقائك وصفحاتك ومجموعاتك في خلاصة الأخبار.

واعتباراً من الآن، تتوافر ميزة الخصوصية الجديدة "النشاط خارج فيسبوك" Off-Facebook Activity في ثلاث دول: إيرلندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا. ووعدت الشركة بالاستمرار في طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القادمة.

كيفية استخدام ميزة حذف نشاطك خارج فيسبوك

عند توافر هذه الميزة في حسابك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على فيسبوك.

• اضغط على قائمة "الإعدادات" Settings.

• تحت قسم "معلومات فيسبوك الخاصة بك" Your Facebook Information، ستجد خيار "النشاط خارج فيسبوك" Off-Facebook Activity؛ اضغط عليه.

• سترى ملخصاً للمعلومات التي أرسلتها تطبيقات ومواقع أخرى إلى فيسبوك، وستكون لديك عدة خيارات منها: إدارة نشاطك، أو مسح جميع السجلات، أو اختيار فصل نشاط خارج فيسبوك عن حسابك في المستقبل، ويمكنك القيام بذلك لكل نشاطك خارج فيسبوك، أو لتطبيقات ومواقع ويب محددة فقط.

ماذا يحدث عندما تقوم بمسح نشاطك خارج فيسبوك؟

بمجرد مسح نشاطك خارج فيسبوك، ستقوم المنصة بإزالة معلومات التعريف الخاصة بك من البيانات التي تقوم التطبيقات والمواقع الإلكترونية إرسالها إليها، وهذا يعني أن فيسبوك لن يعرف مواقع الويب التي قمت بزيارتها، أو ما بحثت عنه، لذلك لن ترى أي إعلانات مستهدفة من تلك المواقع على حساباتك على فيسبوك، وإنستغرام.

ما يمكنك القيام به الآن حتى وصول هذه الميزة

إذا كنت ترغب في التحكم في الإعلانات التي تراها على فيسبوك، فاتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى حسابك على فيسبوك.

• اضغط على قائمة "الإعدادات" Settings.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم "الإعلانات" Ads.

• اضغط على خيار "تفضيلات الإعلان" Ad Preferences.

• سيظهر لك قسمين: الأول: يحتوي على المعلنين الذين حمّلوا قائمة بها بياناتك، واستخدموها في إعلانات، والثاني: يحتوي الشركات التي قامت بمشاركة قائمة بها بياناتك، اضغط على كل قسم لمعرفة من قام بذلك. في الوقت الحالي، يمكنك اختيار إخفاء الإعلانات عن أي من المعلنين.