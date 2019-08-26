إليك مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونغ Note 10 وNote 9

تتميز هواتف (غالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 من سامسونغ بأنها أنيقة بشكل مذهل، حيث إنها تمثل أكبر تغيير حدث في التصميم لسلسلة Galaxy Note في السنوات القليلة الماضية، كما أن الشركة لأول مرة في تاريخ هذه السلسلة تقوم بإطلاق هاتفين جديدين، يدعمان العديد من المزايا المتطورة.

إذا قررت شراء هاتف سامسونغ الجديد (غالاكسي نوت 10) Note 10 فهذا يتوقف على ميزانيتك، حيث أنه يتمتع بمواصفات ومميزات مذهلة، وللعلم فإن هاتف سامسونغ (غالاكسي نوت 9) الذي أُطلق العام الماضي يعتبر هاتف جيد، ويتمتع بمواصفات عالية كما أنه أرخص.

سواء كنت تتساءل عما إذا كان بإمكانك توفير بعض المال عن طريق شراء هاتف العام الماضي، أو تحاول تحديد ما إذا كان الأمر يستحق الترقية، فسوف تساعدك هذه المقارنة على حسم القرار.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي سامسونغ غالاكسي نوت 10، وغالاكسي نوت 9:

التصميم:

يأتي هاتفا سامسونغ (Galaxy Note 10)، و(Galaxy Note 9) بتصميم من الزجاج المغطي بطبقة من زجاج Gorilla 6، وإطار من المعدن، إلا أن هاتف (غالاكسي نوت 10) يختلف بأنه أنحف، مع حواف أقل من الأعلى والأسفل، حيث تصل نسبة حجم الشاشة إلى جسم الهاتف إلى 90% بينما في جالاكسي نوت 9 تصل إلى 83.4%.

سنجد أن سامسونغ اتبعت التوجه الشائع ودمجت الكاميرا الأمامية في أعلى منتصف الشاشة في هاتف (نوت 10)، وستجد في الجهة الأمامية أيضًا مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، في حين أن هاتف (نوت 9) ما يزال يدعم النتوء الذي يضم الكاميرا الأمامية.

في الجهة الخلفية ستجد أن هاتف غالاكسي نوت 10 يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات مرتبة بشكل رأسي على الجانب الأيسر، بينما هاتف غالاكسي نوت 9 يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات مرتبة بشكل أفقي كما هو معتاد في سلسلة نوت، مع وجود مستشعر بصمة الإصبع في الخلف.

في هواتف Note 10 ستجد أن سامسونغ لأول مرة في تاريخ السلسلة تتخلى عن منفذ سماعات الرأس التقليدي 3.5 ميليمتر، الذي مازال موجودًا في Note 9، كما تخلت عن الزر المخصص للمساعد الصوتي (بيكسبي) Bixby ودمجته في زر التشغيل.

الشاشة:

تعتبر جودة شاشة العرض مجالًا تتفوق فيه سامسونغ على نفسها باستمرار، حيث يأتي هاتف (Note 10) بشاشة 6.3 بوصات بدقة 1080 × 2280 بكسلًا، من نوع Dynamic AMOLED، وبكثافة 401 بكسلًا في البوصة الواحدة، والتي تتميز بدقة ألوان ممتازة.

بينما يأتي هاتف (Note 9) بشاشة 6.4 بوصات، وبدقة 1440×2960 بكسلًا، ومن نوع Super AMOLED، وبكثافة 516 بكسلًا في البوصة الواحدة، وهو ما قد ينتج عنها صورة إجمالية أكثر وضوحًا.

تتميز شاشة Note 10 بدعمها لتقنية HDR10+، الأمر الذي يمثل ترقية بالنسبة لميزة HDR10 المدعومة من قبل شاشة Galaxy Note 9.

الأداء:

يعمل هاتف (Note 10) بمعالج كوالكوم سنابدراجون 855 ثماني النوى بتقنية 7 نانومتر وبتردد 2.8 غيغاهرتز، أو معالج سامسونغExynos 9825 الجديد المُصنع بتقنية 7 نانومتر، وكلا المعالجان يقدمان أداءًا ممتازًا، وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تحسين ميزات الذكاء الاصطناعي، وتحسين الاتصال، وتحسينات الكاميرا، عن الجيل السابق لهما – Snapdragon 845 من كوالكوم أو Exynos 9810 من سامسونغ – الموجود في هاتف (Note 9).

يتوفر هاتف (Note 10) بذاكرة وصول عشوائي RAM سعتها 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0، بسعة 256 غيغابايت، مع عدم دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية.

بينما يتوافر هاتف (Note 9) بخيارين لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6 أو 8 غيغابايت، وخيارين لمساحة التخزين الداخلية، بسعة 128 أو 512 غيغابايت، مع دعم إضافة بطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD حتى 512 جيجابايت.

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الكاميرا:

يضم هاتف (Note 10) كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، وتدعم التثبيت البصري والتركيز التلقائي، والثانية: بدقة 16 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 ذات زاوية عريضة 123 درجة، والثالثة: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميغابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.1.

بينما يضم هاتف Galaxy Note 9 كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية: بدقة 12 ميغابيكسل، مع فتحة عدسة متغيرة f/1.5/2.4، والثانية: عدسة مقربة TelePhoto بدقة 12 ميغابيكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وكلا العدستان تدعمان OIS. لذا؛ فإن الاختلاف الرئيسي هو أن Galaxy Note 9 لا يحتوي على عدسة 16 ميغابيكسل الموجودة في هاتف Galaxy Note 10.

بالنسبة للكاميرا الأمامية، يضم هاتف (Note 10) كاميرا أحادية بدقة 10 ميجابيكسل بفتحة f/2.2، وزاوية 80 درجة، بينما ياتي هاتف (Note 9) بكاميرا أحادية بدقة 8 ميغابيكسل بفتحة f/1.7.

مزايا القلم الإلكتروني S-Pen:

يعتبر القلم S-Pen هم أهم ما يميز سلسلة Note عن سلسلة Galaxy S، ويضم هاتف Note 10 القلم الأكثر تقدمًا والذي يوفر اتصال عبر البلوتوث بالهاتف ووحدة تحكم بحركة من ستة محاور، لذلك لا يمكنك فقط استخدام الزر الموجود على قلم S Pen للتحكم عن بُعد في هاتفك، ولكن يمكنك أيضًا التحكم به عبر ميزة الإيماءات الجديدة التي أطلقت عليها سامسونغ اسم Air Actions.

بينما يضم هاتف Note 9 الاتصال عبر البلوتوث فقط، مما يتيح التحكم بالزر عن بُعد، في كل من: الكاميرا والمعرض، وصفحات العروض التقديمية في Powerpoint ومشغلات الموسيقى.

البطارية:

يأتي هاتف (Note 10) ببطارية سعتها 3500 ميلّي أمبير/الساعة، بينما يأتي هاتف ( Note 9) ببطارية سعتها 4000 ميلّي أمبير/الساعة.

بالرغم من اختلاف سعة البطارية الواضحة إلا أن أهم المزايا بين الهاتفين هي سرعة وميزات الشحن، حيث يدعم هاتف نوت 10 ميزة الشحن الفائق السرعة التي تحمل اسم (Superfast)، والتي توفر ساعة من الاستخدام مقابل الشحن لدقائق معدودة عبر شاحن بقدرة 45 واط.

في حين يدعم الهاتفان ميزة الشحن اللاسلكي، إلا أن هاتف نوت 10 يدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، والتي تمكنك من شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا من خلال الهاتف.

السعر:

يتوافر هاتف (Note 10) بسعر 949 دولارًا، بينما تبيع المتاجر هاتف (Note 9) الآن بسعر أقل قد يصل إلى 600 دولارِ.