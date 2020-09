عين يوتيوب وآبل على جذب الناس فترة أطول.. بهذه الطريقة

أعادت كل من يوتيوب ميوزك (YouTube Music) وآبل ميوزك (Apple Music) تنظيم وطرح قوائم التشغيل المعروضة للمستخدمين من أجل المنافسة بشكل أفضل مع سبوتيفاي.

في التفاصيل، تهدف قوائم التشغيل الجديدة على يوتيوب ميوزك وآبل ميوزك إلى جذب المستخدمين من أجل الاستمرار في الاستماع لفترة أطول.

وتبعًا إلى أن خدمات بث الموسيقى تتنافس للحصول على المزيد من الحصة السوقية، فإن إحدى أهم الأسلحة في المعركة هي قوائم التشغيل الموصى بها – وهي القوائم التي تم إنشاؤها تلقائيًا والتي توفر على المستخدمين عناء اختيار الأغاني وتعرض عليهم فنانين جددا.

كما أطلقت خدمة يوتيوب ميوزك قائمة تشغيل جديدة تسمى (Released)، والتي يبدو أنها تتطابق بشكل مباشر مع قائمة التشغيل (New Music Friday) الخاصة بخدمة سبوتيفاي.

فيما يوحي اسم القائمة، فإنها تضم 50 أغنية صدرت حديثًا، وتصف الخدمة القائمة بأنها أفضل 50 أغنية هذا الأسبوع، ويتم تقديمها لك كل يوم جمعة.

آبل ميوزك

وأصدرت خدمة آبل ميوزك قائمة تشغيل تسمى (New Music Daily)، والتي تهدف إلى إبقاء المشتركين على اطلاع بأحدث الأغاني الصادرة عن أشهر الفنانين في العالم.

يذكر أن آبل تصنف قائمة التشغيل بأنها توفر أحدث الأغاني التي يجب أن يستمع إليها المستخدم، ويجري تحديثها بشكل يومي، وتتضمن القائمة أكثر من 80 أغنية مع مدة تشغيل إجمالية تصل إلى زهاء خمس ساعات.

كذلك تحل قائمة التشغيل الجديدة محل قائمة (Best of the Week)، وهي واحدة من قوائم التشغيل التي يتم تحديثها أسبوعيًا.

وكما هو الحال مع أي قائمة تشغيل يجري تحديثها تلقائيًا، فإن المستخدم بحاجة إلى حفظ الأغاني في مكتبته الخاصة إذا كان يريد أن يتذكر ما هي، حيث يتم استبدالها كل يوم أو كل أسبوع.